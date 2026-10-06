İzmir\'de BAYBEL soruşturmasında gözaltına alınan 47 kişi sağlık kontrolüne götürüldü

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayraklı Belediyesi iştiraki BAYBEL AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 47 kişi, emniyetteki işlemleri sürerken sağlık kontrolüne götürüldü. YENİ Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan, YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal da gözaltına alınan kişilerin yakınlarıyla görüşmek üzere emniyet binası önüne geldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayraklı Belediyesi iştiraki BAYBEL AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin'in de bulunduğu 48 şüpheliden 47'si gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Ek Hizmet Binası'ndaki işlemleri sürerken, YENİ Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan, YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, emniyet binası önüne gelerek ailelerle bir araya geldi.

Öte yandan, gözaltı işlemleri devam eden şüpheliler, polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolüne götürüldü. Şüphelilerin emniyet binasından çıkarılışı sırasında dışarıda bekleyen aileleri ve yakınları da slogan atarak destek verdi.