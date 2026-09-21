İzmir\'de Bayraklı Tünelleri\'nde tırda çıkan yangın söndürüldü, duman tahliye edildi

İzmir'de Bayraklı Tünelleri'nde tırda çıkan yangın söndürüldü, duman tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Büyükşehir Belediyesi'ne göre, İzmir'de Bayraklı Tünelleri'nin Çiğli istikametinde ilerleyen tırda çıkan yangın söndürüldü. Yangında tır kullanılamaz hale gelirken, tünelde oluşan yoğun duman tahliye sistemiyle uzaklaştırıldı ve trafik yoğunluğu normale döndü.
İzmir'de Bayraklı Tünelleri'nde seyreden tırda çıkan yangın söndürüldü.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tünellerin Çiğli istikametinde ilerleyen, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.
Oluşan yoğun dumanın güvenli şekilde uzaklaştırılması için tünel duman tahliye sistemi devreye girdi.
Olay nedeniyle trafikte oluşan yoğunluk, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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