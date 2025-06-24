İzmir'de belediye görevlisine darp: 2 tutuklama

İzmir'in Balçova ilçesinde belediye görevlisini darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ata Caddesi'nde dün 17 yaşındaki kız çocuğu S.K. ve T.B. (20) isimli kadın ile Balçova Belediyesi temizlik çalışanı Mustafa Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Mustafa Ç'yi temizlik fırçasıyla darbeden zanlılar, belediyeye ait motosikleti devirerek zarar verdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Mustafa Ç, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.