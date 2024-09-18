İzmir\'de Beyazsinek İlaçlaması Başladı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, park ve bahçelerde görülen beyazsineğe karşı ilaçlama çalışması yürütüldüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, beyazsinek popülasyonunun sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle arttığı, şikayetler üzerine ilaçlama çalışması başlatıldığı kaydedildi.

Şikayetlerin geldiği 6 ilçedeki 200 noktada ilaçlamanın tamamlandığı, beyazsineğin görüldüğü alanlarda ilaçlama çalışmalarına devam edileceği ifade edildi.

Beyazsineğin üremesi ve gelişmesi için rüzgarsız, 30 santigrat derecenin üzerinde sıcaklık ve nem koşullarının gerektiği aktarılan açıklamada, "Yağışlar erginleri olumsuz etkilemekle birlikte nemi yükselttiğinden, üremeyi ve larvaların gelişimini teşvik ediyor. Sıcaklıkların düşmesiyle beyazsinek popülasyonu artışının durması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.