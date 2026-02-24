İzmir'de Bıçakla Yaralama Olayı

İzmir'in Menderes ilçesinde tartıştığı 16 yaşındaki arkadaşını bıçakla yaralayan 14 yaşındaki çocuk, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Dereköy Mahallesi'nde çakmak gazıyla oynayıp şakalaşan A.A.U. (16) ile C.U. (14) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.U. bıçakla A.A.U.'yu yaraladı.
Yaralı çocuk, ambulansla kaldırıldığı Menderes Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan C.U. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
