İzmir\'de bir binanın çatısında yangın çıktı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Atatürk Mahallesi İzmir Caddesinde bulunan 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tahliye edilen binada yaşayan ve KOAH hastası olduğu öğrenilen bir kişi tedbir amaçlı Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
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