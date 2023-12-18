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İzmir'de bir binanın çatısında yangın çıktı - Son Dakika
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İzmir'de bir binanın çatısında yangın çıktı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında binada yaşayan bir KOAH hastası tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İzmir\'de bir binanın çatısında yangın çıktı
18.12.2023 - 23:13,
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Atatürk Mahallesi İzmir Caddesinde bulunan 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tahliye edilen binada yaşayan ve KOAH hastası olduğu öğrenilen bir kişi tedbir amaçlı Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA
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