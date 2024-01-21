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İzmir'de bir genç babasını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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İzmir'de bir genç babasını bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 20 yaşındaki bir genç, babasını sırtından 3 defa bıçaklayarak öldürdü. Olaydan kısa süre sonra yakalanan genç ilk ifadesinde, annesine bağırdığı için babasını öldürdüğünü söyledi.

21.01.2024 - 13:32,
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde babası Cihan İnan'ı (46) sırtından bıçaklayarak öldüren Bora İnan (20), adliyeye sevk edildi. İnan ifadesinde, babası İnan'ın annesine bağırması üzerine aralarında çıkan tartışma nedeniyle öldürdüğünü söyledi.

İzmir'de bir genç babasını bıçaklayarak öldürdü

BABASINI SIRTINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Olay, dün saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Bozyaka Mahallesi 3080 Sokak'taki bir binanın 4'üncü katındaki evde meydana geldi. İddiaya göre; Bora İnan ile babası Cihan İnan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bora İnan, bıçakla babası İnan'ı yaraladı. Şüpheli, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak babasını bıçakladığını ve cinayet işlediğini söyledi. Bora İnan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Cihan İnan'ın sırtından aldığı 3 bıçak darbesiyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

İzmir'de bir genç babasını bıçaklayarak öldürdü

ANNESİNE BAĞIRDIĞI İÇİN BABASINI ÖLDÜRMÜŞ

Cihan İnan'ın cansız bedeni, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, Bora İnan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Bora İnan olay yerine yakın bir sokakta yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde; ilk önce sabah saatlerinde kaybolan kedisiyle ilgili babasıyla tartıştığını, akşam saatlerinde ise babası ile annesi arasında çıkan tartışmada babasının annesine bağırdığını duyunca sinirlenip, bu kez de kendisinin babasıyla yaşadığı tartışma sonucu olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Bora İnan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

İzmir\'de bir genç babasını bıçaklayarak öldürdü
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Zafer Oğuz: Aile kültürümüz kalmadı saygı sevgi herşey bitmiş bir evlat babaya bir baba evlata nasıl kiyabiliyor bütün herşeyin temeli uyuşturucuya dayalı insanlar arkol uyuşturucuda çok ileri gidiyor Allah yardımcımız olsun Yanıtla 1 59
  • Abdülkadir Doğruyol: O KADAR ZORMU DEVLETİN ALKOL VE UYUŞTURUCU İMAL EDENLERİN İMALATHANELERİNE KİLİT VURMASI VE İMAL ETMELERİNİ YASAKLAMASI .YIKILAN YUVALARIN BİR ÇOĞUNDA SEBEP ALKOL VE YASAKLI MADDE KULLANMIŞTIM İTİRAFINDA BULUNANLARIN SÖZLERİ YETERLİ GELMİYORMU? Yanıtla 4 37

Bora Füzesi, Karabağlar, İzmir, İzmir, Aile İçi Şiddet, Adliye, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de bir genç babasını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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