İzmir'de Böcek İlaçlaması Davası Devam Ediyor

İzmir'de böcek ilaçlaması yapılan apartmanda 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybetmesi ve 5 kişinin zehirlenmesine ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Altay bebeğin babası Recep, annesi Raziye Kınalı, ilaçlama firmasında çalışan ve ilaçlamayı yapan firmanın sahibi tutuklu sanık B.Ö, ona yardım eden tutuksuz sanık E.G. ile taraf avukatları katıldı.

Altay bebeğin anne ve babası, çocuklarının fotoğraflarının yer aldığı tişörtlerle duruşmayı takip ettiği görüldü.

Duruşmada ilaçlama yapılan apartmanda yaşayan S.Ç. tanık olarak dinlendi.

Oğlunun, ilaçlamayı yapanlara, üst katta bebek yaşadığını söylediği şeklinde uyarılarda bulunduğunu belirten S.Ç, "İlaçlama yapıldıktan sonra apartmana uyarıcı yazı kesinlikle asılmadı. Bizi de dikkatli olmamız konusunda uyarmadılar." diye konuştu.

Baba Recep Kınalı ise sanık B.Ö'nün, ilacın öldürücü etkiye sahip olduğunu söylemesine rağmen ilaçlamayı bina tamamen boşaltılmadan yapmasına anlam veremediğini söyledi.

Diğer tanıkların dinlenilmesini talep eden cumhuriyet savcısı, sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Sanık B.Ö, ölüm olayının ilaçlamadan kaynaklandığını düşünmediğini öne sürerek, Adli Tıp Kurumundan yeniden görüş alınması talebinde bulundu. Diğer sanık E.G. ise beraatını istedi.

Mahkeme, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda 11 Kasım 2024'te, böcek ilaçlamasından 3 gün sonra 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 5 kişi tedavileri sonrası taburcu edilirken, binada boşaltılmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden, ilaçlama firmasında çalışan ve ilaçlamayı yapan firmanın sahibi B.Ö. (47) ile ona yardım eden E.G. (44) tutuklanmıştı. Şüpheliler, daha sonra adli kontrol kararıyla salıverilmişti.

Adalet Bakanlığı 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu, Altay bebeğin kimyasal fosfin gazına maruz kalması sonucu hayatını kaybettiği yönünde mütalaa vermişti. 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu da bebeğin ölümünün binadaki böcekler için uygulanan ilaca bağlı zehirlenmeyle meydana geldiği yönünde görüş bildirmişti.

Şüpheliler B.Ö. ile E.G, ihtisas kurullarından gelen raporların ardından yeniden tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, B.Ö. ve E.G. hakkında "kimyasal silah kullanarak kasten öldürme" suçundan müebbet, 5 kişinin zehirlenmesine ilişkin ise "silahla kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 4'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Mahkeme, ilk duruşmada sanıklardan E.G'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.