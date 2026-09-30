İzmir'de böcek ilaçlaması davasında savcı 2 sanığa 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istedi - Son Dakika
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İzmir'de böcek ilaçlaması davasında savcı 2 sanığa 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istedi

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İzmir Konak'ta yapılan böcek ilaçlamasının ardından 1 yaşındaki bebeğin ölmesi ve 5 kişinin zehirlenmesine ilişkin davada savcı, 2 sanık hakkında 3'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istedi. Mahkeme sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir'de böcek ilaçlaması yapılan apartmanda 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybetmesi ve 5 kişinin zehirlenmesine ilişkin davada 2 sanığın "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Altay bebeğin babası Recep, annesi Raziye Kınalı, ilaçlama firmasında çalışan ve ilaçlamayı yapan firmanın sahibi tutuklu sanık B.Ö, ona ilaçlamada yardım eden tutuksuz sanık E.G. ile taraf avukatları katıldı.

Altay bebeğin anne ve babası, duruşmayı üzerinde Altay bebeğin fotoğraflarının yer aldığı tişörtlerle takip etti.

İlaçlamanın yapıldığı dairenin sahibi tanık M.E, firmayı kardeşinin bulduğunu, ilaçlama için dairenin anahtarını onlara verdiklerini söyledi. Firmanın kendilerini 3 gün boyunca eve girmemeleri konusunda uyardığını ifade eden M.E, "Firma, ilaçlamadan sonra 'Biz eve gelerek daireyi açacağız' dedi. İlaçlama yaptıracağız diye komşulara söyledik. İlaçlamayı yapan kişi de kendisinin diğer dairelere haber vereceğini söyledi. Apartmanda herhangi bir yere de uyarı yazısı asılmadı." dedi.

Tanık S.G. de ilaçlamayı yapmaya gelen kişilerin diğer daire sakinlerine haber verilmesini istediklerini ancak apartmandaki tüm sakinlere ulaşamadıklarını anlattı.

Tutuklu sanık B.Ö. ise ilaçlama işleminden önce tanık ve kardeşiyle evde konuştuklarını, kendilerine diğer evlerde de kimsenin olmayacağını söylediklerini öne sürdü.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Taraf avukatları esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda 11 Kasım 2024'te, böcek ilaçlamasından 3 gün sonra 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 5 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bina da boşaltılmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden, ilaçlama firmasında çalışan ve ilaçlamayı yapan firmanın sahibi B.Ö. (47) ile ona yardım eden E.G. (44) tutuklanmıştı. Şüpheliler, daha sonra adli kontrol kararıyla salıverilmişti.

Adalet Bakanlığı 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu, Altay bebeğin kimyasal fosfin gazına maruz kalması sonucu hayatını kaybettiği yönünde mütalaa vermişti. 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu da bebeğin ölümünün binadaki böcekler için uygulanan ilaca bağlı zehirlenmeyle meydana geldiği yönünde görüş bildirmişti.

Şüpheliler B.Ö. ile E.G., ihtisas kurullarından gelen raporların ardından yeniden tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, B.Ö. ve E.G. hakkında "kimyasal silah kullanarak kasten öldürme" suçundan müebbet, 5 kişinin zehirlenmesine ilişkin ise "silahla kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 4'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Mahkeme, ilk duruşmada sanıklardan E.G.'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.

Kaynak: AA
Adli Tıp3. SayfaMahkemeGüncelİzmirSuçSon Dakika

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