İzmir Konak ilçesinde boş arazide insan iskeleti bulundu

İzmir'in Konak ilçesindeki boş arazide insan iskeleti bulundu.
Alınan bilgiye göre, dün Turgut Reis Mahallesi'nde hurda toplayan kişi, boş arazide insana ait olabilecek iskeleti fark ederek durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğünde görevli polis ekiplerince iskelette inceleme yapıldı.
Kıyafetleri çürümüş olan ve cinsiyeti belirlenemeyen insan iskeleti, delil torbasına konuldu.
İskelet, savcının incelemesinin ardından kimlik tespiti ve otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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