İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Kadınlar Cinayete Kurban Gitti - Son Dakika
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İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Kadınlar Cinayete Kurban Gitti

İzmir\'de Boşanma Aşamasındaki Kadınlar Cinayete Kurban Gitti

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen iki farklı olayda, boşanma aşamasındaki iki kadın erkek şiddeti sonucu hayatını kaybetti. Cinayet zanlıları ise kaçmaya çalışıyor.

22.06.2024 18:56  Güncelleme: 18:57
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(İZMİR) – İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen iki farklı olayda, iddiaya göre S.M, boşanma aşamasında olduğu eşi Gülsüm M'yi bıçaklayarak,  R.K, ayrı yaşadığı eşi Fatma K'yı silahla başından vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Duatepe Mahallesi'ndeki olayda Gülsüm M. boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklandı. Cinayet zanlısı kaçarken, Gülsüm M. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Diğer olayda ise R.K, ayrı yaşadığı eşi Fatma K'yı başından silahla vurdu. Yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaçan zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Bir acımız dinmeden diğerine uyandığımız günler yaşıyoruz. Son bir haftada aldığımız kahreden haberlerle kadın cinayetlerinin vardığı kara tabloyu bir kez daha gördük. Bu kez ilçemiz Konak'ta Gülsüm ve Fatma adlı kız kardeşlerimiz erkek şiddeti nedeniyle hayatlarını kaybetti. Üstelik 'eş' dedikleri en yakınları tarafından… Hayatlarının baharında yaşamdan koparılan kız kardeşlerimizin acısı ve öfkesini de heybemize koyuyoruz.

Artık yeter! Kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için bir kez daha 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' diye haykırıyoruz"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Kadınlar Cinayete Kurban Gitti - Son Dakika

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