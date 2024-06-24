İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Karısını Bıçakla Öldüren Zanlı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Karısını Bıçakla Öldüren Zanlı Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını bıçakla öldüren zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının, hırsızlık suçu nedeniyle tutuklanan ve firar eden bir mahkum olduğu belirlendi. Olayın ardından başlatılan çalışmalar sonucunda zanlının bulunduğu adres tespit edildi ve polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

24.06.2024 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını bıçakla öldürdükten sonra kaçan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Önceki gün Duatepe Mahallesi 617 Sokak'taki evde S.M'nin (38) boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm M'yi (33) bıçakla öldürüp kaçması sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yaklaşık 240 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık suçu nedeniyle tutuklanan ve Ödemiş Kaymakçı Açık Cezaevi'nden firar ederek olayı gerçekleştiren şüphelinin Ballıkuyu Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Bölgede bulunan metruk binaları kontrol eden ekipler, S.M'yi yakaladı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Duatepe Mahallesi 617 Sokak'taki evde Gülsüm M. (33) ile boşanma aşamasındaki kocası S.M. (38) arasında tartışma çıkmış, S.M, eşini bıçakla yaralamıştı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, yaralı kadın ambulansla kaldırıldığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA

Mahkum, Konak, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Karısını Bıçakla Öldüren Zanlı Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:44 Otelde ölü bulunan kardeşlerden Ege’nin son görüntüsü ortaya çıktı Otelde ölü bulunan kardeşlerden Ege'nin son görüntüsü ortaya çıktı
17:30 Bakanlık duyurdu Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor Bakanlık duyurdu! Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor
17:03 Bakan Şimşek’le görüşen CHP’li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim
16:48 Oğlu, PKK’lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı MHP’li Adıgüzel istifa etti Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li Adıgüzel istifa etti
19:05 Fenerbahçe sezonu açtı Jose Mourinho sahaya indi Fenerbahçe sezonu açtı! Jose Mourinho sahaya indi
18:25 Montella’nın niyetini okudu Arda Turan’dan yelek kriziyle ilgili enteresan yorum Montella'nın niyetini okudu! Arda Turan'dan yelek kriziyle ilgili enteresan yorum
18:04 Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptüren kadın tutuklandı Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptüren kadın tutuklandı
17:42 Kuduz köpekleri Ankara’ya getiren Özgünlü’nün duruşmasında muhabire çirkin tehdit: Bunu geçen dövdük, akıllanmadı Kuduz köpekleri Ankara'ya getiren Özgünlü'nün duruşmasında muhabire çirkin tehdit: Bunu geçen dövdük, akıllanmadı
17:39 Yürekler ağza gelmişti Baygınlık geçiren Barnabas Varga’nın sağlık durumu hakkında açıklama var Yürekler ağza gelmişti! Baygınlık geçiren Barnabas Varga'nın sağlık durumu hakkında açıklama var
17:31 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama
17:21 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 19:43:19. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Karısını Bıçakla Öldüren Zanlı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement