İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Karısını Bıçakla Öldüren Zanlı Yakalandı

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İzmir'in Konak ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını bıçakla öldürdükten sonra kaçan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Önceki gün Duatepe Mahallesi 617 Sokak'taki evde S.M'nin (38) boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm M'yi (33) bıçakla öldürüp kaçması sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yaklaşık 240 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık suçu nedeniyle tutuklanan ve Ödemiş Kaymakçı Açık Cezaevi'nden firar ederek olayı gerçekleştiren şüphelinin Ballıkuyu Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Bölgede bulunan metruk binaları kontrol eden ekipler, S.M'yi yakaladı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Duatepe Mahallesi 617 Sokak'taki evde Gülsüm M. (33) ile boşanma aşamasındaki kocası S.M. (38) arasında tartışma çıkmış, S.M, eşini bıçakla yaralamıştı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, yaralı kadın ambulansla kaldırıldığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.