Bostanlı Sahili'ne Yeni Padel Kortları Geliyor - Son Dakika
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Bostanlı Sahili'ne Yeni Padel Kortları Geliyor

07.06.2026 11:04  Güncelleme: 11:34
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bostanlı Sahili'nde padel sporu için iki yeni kortun yapımına başladı. Yaz sonuna kadar tamamlanması planlanan cam kaplı kortlar, İzmirlilere yeni bir spor alanı sunacak.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bostanlı Sahili'nde padel sporu için iki yeni kortun yapımına başladı. Yaz sonuna kadar tamamlanması planlanan cam kaplı kortlar, İzmirlilere yeni bir spor alanı sunacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte spor altyapısını güçlendirmek ve spora erişimi artırmak amacıyla yatırımlarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından kent genelindeki spor tesislerinde yürütülen yenileme çalışmalarına ek olarak Bostanlı Sahili'nde iki yeni padel kortunun yapımına başlandı.

Tenis ve squash karışımı bir raket sporu olan padel için tasarlanan kortlar, Yasemin Kafe yanında konumlanacak. Padel sporuna uygun şekilde tasarlanan kortlar 14 metre genişliğinde, 22 metre uzunluğunda ve 2.87 metre yüksekliğinde olacak. 12 milimetre temperli cam ve galvaniz üzeri PVC kaplı tel örgüyle çevrilecek tesisler, gece kullanımına uygun aydınlatma sistemiyle de donatılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bostanlı Sahili'ne Yeni Padel Kortları Geliyor - Son Dakika

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