İzmir'de Bozdağ Kayak Merkezi Yolu Asfaltlandı

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Bozdağ'da asfalt çalışmasını tamamladı. İZBETON ekipleri Bozdağ Kayak Merkezi'ndeki 4 buçuk kilometrelik yolda 10 bin tonluk asfalt serimi yaparak hem turistlerin hem de çiftçilerin bölgeye ulaşımını kolaylaştırdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın "Acil Eylem Planı" kapsamında başlatılan asfalt seferberliği kent genelinde sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda İZBETON AŞ ekipleri kent merkezinde ve çevre yerleşimlerde ulaşım konforunu artırmak için asfalt serim, sathi kaplama ve yol düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

2 bin rakımda 10 bin ton asfalt

Yaz ayları öncesi İzmir'in turistik ilçelerindeki yol düzenlemelerini tamamlayan İZBETON ekipleri, sonbaharda da kış turizminin ağırlık kazandığı bölgelerde çalışıyor. Kış aylarında cazibe merkezi olan Ödemiş'e bağlı Bozdağ yolunda asfaltlama çalışması tamamlandı. Ekipler, Ödemiş'in kuzeyinde yer alan yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Bozdağ Kayak Merkezi yolunda 4 buçuk kilometrelik sıcak asfalt serimi uygulaması yaptı. 350'den fazla kamyonla taşınan 10 bin ton sıcak asfalt Bozdağ yoluna serildi. Çalışma sayesinde son yıllarda popülerliği giderek artan Bozdağ bölgesine hem turistlerin hem de bölgede tarım arazisi olan çiftçilerin ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirildi.