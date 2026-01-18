Aassm'de İki Piyano, İki Kültür - Son Dakika
Aassm'de İki Piyano, İki Kültür

18.01.2026 11:52  Güncelleme: 13:46
İzmir Büyükşehir Belediyesi AASSM'de Erato Alakiozidou ve Lito Thomou, kültürlerin izlerini notalarla buluşturduğu bir konser verdi. Yunan kültürünü temsil eden sanatçılar, eserlerini geçmişle bugünü harmanlayarak sundu.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM), piyanistler Erato Alakiozidou ve Lito Thomou konser verdi. Kökleri İzmir ve Safranbolu'ya uzanan iki piyanist, AASSM sahnesinde notalar aracılığıyla geçmişle bugünü buluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi AASSM, Erato Alakiozidou ve Lito Thomou'nun verdiği konser kültürlerin izlerini notalarla bir araya getirdi. Performart'ın çağdaş Yunan sanatını dünyaya tanıtmayı ve uluslararası sanatçılar ile kurumlar arasında kültürel etkileşimi güçlendirmeyi amaçlayan yeni turne kapsamında düzenlenen konser, ücretsiz düzenlendi.

Son eser köklerinin anısına çalındı

Yunanistan Kültür Bakanlığı'nın himayesi ve desteğiyle gerçekleşen konserde, Astor Piazzolla ve Pablo Ziegler'in tango eserleri iki piyano için yeniden yorumlandı. Yaklaşık bir saat süren konserin sonunda seslendirilen Tangauta adlı eser, Erato Alakiozidou'nun İzmirli anneannesi ile Lito Thomou'nun Safranbolulu dedesi anısına çalındı. Çevirmen aracılığıyla izleyicilere seslenen sanatçılar, İzmir'i çok sevdiklerini ifade etti. Erato Alakiozidou, İzmir'e ve AASSM'ye ilk kez geldiğini belirtti. Konser, sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Kaynak: ANKA

