İzmir\'de çalınan tekne Karabağlar\'da bulundu, şüpheli tutuklandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde çalınan tekne, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu Karabağlar'da bulundu, yakalanan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre 11 Mart'ta Akarca Mahallesi'ndeki Zümrütevler Sitesi'nde boş arazide bağlı durumda olan teknenin yerinde olmadığını gören sahibi, polise ihbarda bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, teknenin plakasız açık kasa bir kamyonetin arkasına bağlanarak ilçeden çıkarıldığını tespit edildi.
Yapılan takip sonucu tekne, Karabağlar'da bulundu. Gözaltına alınan Y.K, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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