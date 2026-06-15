İzmir Sahillerinde Hayat Nöbeti - Son Dakika
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İzmir Sahillerinde Hayat Nöbeti

15.06.2026 11:48  Güncelleme: 12:44
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, mavi bayraklı halk plajlarında güvenliği artırmak için düzenlediği TSSF onaylı cankurtaran eğitimleriyle 2020-2026 yılları arasında toplam 279 kişiye sertifika verdi. Eğitimli cankurtaranlar, yaz aylarında yüz binlerce vatandaşın kullandığı sahillerde görev yapıyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, mavi bayraklı halk plajlarında güvenliği artırmak için sürdürdüğü cankurtaran eğitimleriyle 2020 yılından bu yana 279 kişiye sertifika verdi. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) onaylı eğitimlerden geçen cankurtaranlar, her yaz yüz binlerce vatandaşın kullandığı sahillerde olası tehlikelere karşı hayat kurtarmak için görev alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki mavi bayraklı halk plajlarında güvenli yüzme ortamının sağlanması ve uluslararası çevre standartlarının eksiksiz uygulanması amacıyla cankurtaran eğitimlerine devam ediyor. Deniz Koruma Şube Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen kurslarla, sahillerde görev yapacak nitelikli cankurtaran sayısı artırılıyor. İzmir'de 34 mavi bayraklı halk plajı bulunuyor.

Kurslar, ilçe belediyelerinden gelen talepler doğrultusunda belirlenen katılımcılara yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Eğitim programı kapsamında kursiyerler hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerden geçerek denizde can kurtarma, ilk müdahale ve acil durum yönetimi konularında uzmanlaşıyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, TSSF onaylı bronz veya gümüş cankurtaran brövesi almaya hak kazanıyor.

279 SERTİFİKALI CANKURTARAN

İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslarda 2020 yılında 49, 2021 yılında 50, 2022 yılında 46, 2023 yılında 40, 2024 yılında 32, 2025 yılında 31 ve 2026 yılında 31 kursiyer başarı gösterdi. Böylece son yedi yılda toplam 279 kişi cankurtaran brövesi almaya hak kazanarak İzmir'in sahillerinde görev yapabilecek yetkinliğe ulaştı.

GÜVENLİ VE NİTELİKLİ PLAJ HİZMETİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, cankurtaran eğitimleriyle yalnızca olası boğulma vakalarına karşı müdahale kapasitesini artırmayı değil, aynı zamanda mavi bayrak kriterlerinin eksiksiz uygulanmasını da hedefliyor. Her yaz yüz binlerce kişinin kullandığı halk plajlarında görev yapan eğitimli cankurtaranlar, vatandaşların güvenli bir tatil geçirmesine katkı sunuyor. Düzenlenen kurslar, kentin denizcilik kimliğini güçlendirirken kıyılarda güvenli yaşam kültürünün yaygınlaşmasına da destek oluyor. Böylece İzmir'in sahilleri hem çevre standartları hem de can güvenliği açısından daha nitelikli bir hizmet sunuyor.

Kaynak: ANKA

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