İzmir\'de Çekya Fahri Konsolosluğu yeniden açıldı, ikili ticaret 6,5 milyar doları aştı

Çekya İzmir Fahri Konsolosluğu düzenlenen törenle hizmete girdi.

Kentte bir otelde düzenlenen program Çekya ve Türkiye'nin milli marşlarıyla başladı.

Törende konuşan Çekya Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek, konsolosluğun yeniden açılmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

İzmir'in iki ülke ilişkilerinde her zaman önemli bir rol oynadığını, uluslararası ticaret ve küresel ölçekte önem taşıyan limanıyla önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Stepanek, şöyle konuştu:

"İzmir'deki konsolosluğumuzun kapanması ilişkilerimizde bir boşluk oluşturmuş ve ekonomik işbirliğimizi zayıflatmıştır. Bu eksiklik ancak yıllar sonra burada fahri konsolosluğun açılmasıyla telafi edilmiştir. Fahri konsolosluk iki ülke arasındaki ilişkiler için son derece önemli ve paha biçilmez bir unsur olmuştur. Yeniden açılışını gerçekleştirdiğimiz bu fahri konsolosluk Çekya'nın yalnızca İzmir'de değil aynı zamanda daha geniş bölgede varlığının en önemli mesajı ve dönüm noktasıdır."

Çekya İstanbul Başkonsolosu Olga Hajferova da fahri konsolosluğun yeniden faaliyete geçmesinin iki ülke arasındaki ilişkilerin taşıdığı potansiyeli hayata geçirmek açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Çekya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanı Pavel Pesek de İzmir'de bulunmaktan dolayı onur duyduğunu belirtti.

Türkiye'yi ikinci yurdu olarak gördüğünü ifade eden Pesek, "Çekya'nın her yerde temsilciliği yok. Bu nedenle fahri konsolosluklarımızın bu anlamdaki güçlerine ve iletişimlerine büyük ölçüde güveniyoruz." dedi.

Çekya İzmir Fahri Konsolosluğu'na atanan Zülküf Emre Çüngüşlügil de bir şehirde yabancı temsilciliğin açılabilmesinin her şeyden önce o şehirdeki kurumların bu konuya verdiği değerle mümkün olabileceğini dile getirdi.

Kentte yaşayan ve ziyarette bulunan Çek vatandaşlarına düzenli ve erişilebilir bir hizmet vermek istediklerini belirten Çüngüşlügil, şunları kaydetti:

"Çekya, Avrupa'nın tam kalbinde dünyanın en güçlü sanayilerinden birini kurmuş ancak denize kıyısı yoktur. Ne şanslıyız ki İzmirli olarak, İzmir'in 8 bin yıldır üretimi denizden oluyor. Bu iki özellik aslında birbirini tamamlıyor. İki taraf için de aranılmaz bir kumaş haline geliyor. Ticari tarafa değinecek olursak 6,5 milyar doları aşmış ikili ilişkiden bahsediyoruz. Ülkeler arasında belirlenen değer ise 10 milyar dolar ve bunu rahatlıkla başarabileceğimizi inanıyorum."

Konuşmaların ardından Çekya Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek tarafından Çüngüşlügil'e konsolosluk patentinin bir nüshası takdim edildi.

Törene AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Sadık Doğruer, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, iş dünyası temsilcileri ve davetliler katıldı.