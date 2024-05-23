İzmir'de çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir\'de çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Yangın sonucunda anneanne ve kızı kurtarılırken, torunları içeride kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının elektrik prizine takılı süpürgeden çıktığı iddia edildi.

23.05.2024 21:23
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Gülyaka Mahallesi 3033 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir aparmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde bulunan Ayşe Gül ile kızı Ceylan Pehlivan komşularca kurtarılırken, torunu 2 yaşındaki Emir Can Pehlivan içeride kaldı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen anneanne Gül'ü Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ceylan Pehlivan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Eve giren itfaiye ekipleri, 2 yaşındaki Emir Can Pehlivan'ın cansız bedenini buldu.

Küçük çocuğun cesedi, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangının elektrik prizine takılı süpürgeden çıktığı iddia edildi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, tedavisinin ardından Gül ve Pehlivan'ın ifadelerine başvuracağı öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İzmir'de çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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