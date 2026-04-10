İzmir’de Cinayet ve İntihar Girişimi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde aracındaki kadını silahla öldürerek intihar girişiminde bulunan kişi, hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yurdoğlu Mahallesi'nde park halindeki bir araçtan silah seslerini duyanlar, polise ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen ekipler, araçta silahla vurulan Nazlı Yılmaz'ın (33) hayatını kaybettiğini, sürücü Osman Kanığ'ın (53) yaralandığını belirledi.
Ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Osman Kanığ, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kanığ'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Osman K'nin Nazlı Yılmaz'a ateş ettikten sonra intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.
