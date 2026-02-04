İzmir'de Yaratıcı Okuma Atölyesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de Yaratıcı Okuma Atölyesi Başladı

04.02.2026 16:02  Güncelleme: 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukların okuma kültürünü geliştirmek amacıyla 'Kütüphanede Buluşalım: Yaratıcı Okuma Atölyesi'ni başlattı. Atölye, Dünya Sesli Okuma Günü'nde açıldı ve her çarşamba düzenlenecek aktiviteler ile çocukların okuma becerilerini desteklemeyi hedefliyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların kitaplarla kurduğu bağı güçlendirmeyi ve okuma deneyimini yaratıcı yöntemlerle derinleştirmeyi hedeflediği "Kütüphanede Buluşalım: Yaratıcı Okuma Atölyesi", Dünya Sesli Okuma Günü'nde başladı. Atölyeye katılmak için başvurular ise okul aile birliği başkanlarınca https://bizvariz.izmir.bel.tr/ adresi üzerinden yapılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın çocukların okuma kültürüyle erken yaşta, nitelikli ve kapsayıcı biçimde buluşmasına yönelik çalışmaları doğrultusunda İlber Ortaylı Kütüphanesi'nde başlatılan "Kitap Okuma Etkinliği", Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan yeni bir okuma ve öğrenme programı ile devam ediyor.

Okul Aile Birliklerine Destek Projesi kapsamında planlanan "Kütüphanede Buluşalım: Yaratıcı Okuma Atölyesi" 170'ten fazla ülkede kutlanan "Dünya Sesli Okuma Günü"nde başladı. Atölye programı çocukların kitaplarla kurduğu bağı güçlendirmeyi ve okuma deneyimini yaratıcı yöntemlerle derinleştirmeyi hedefliyor.

Atölye içeriğinde tanışma ve ısınma oyunları, yaratıcı drama temelli uygulamalar, duygu ve beden farkındalığına yönelik düşündürücü sorular, yaratıcı okuma ekseninde yazım, çizim ve rol çalışmaları yer aldı.

Atölyeye katılan çocuklar, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde (APİKAM) sergilenen "İzmir Fotoğrafhanesi Görsel Hafızanın İnşası 1840-1922" sergisini de ziyaret etti.

Her çarşamba kütüphanede yaratıcı okuma

Çocukların okuma becerilerinin yanı sıra kendini ifade etme, empati kurma ve hayal gücü geliştirme alanlarının desteklenmesini amaçlayan "Kütüphanede Buluşalım: Yaratıcı Okuma Atölyesi", Tarihi Havagazı Fabrikası Araştırma Kütüphanesi ev sahipliğinde her çarşamba 13.30-14.30 saatleri arasında çocuklarda merak duygusu uyandıran nitelikli edebiyat eserlerinden seçilen pasajlar üzerinden yapılandırılacak.

Atölyelere katılan çocuklar, Kütüphaneler Şube Müdürlüğü'nün ücretsiz olarak erişime açtığı "Sayısal Kitap" platformu üzerinden hem atölyede okunan kitaba hem de binlerce e-kitap ve sesli kitaba erişim hakkı kazanacak. Program süresince çocukların kütüphane deneyimi, İzmir'in kültürel belleğini yansıtan mekanlarla da ilişkilendirilerek zenginleştirilecek, bu doğrultuda APİKAM'da sergilenen "İzmir Fotoğrafhanesi Görsel Hafızanın İnşası 1840-1922" sergisi ziyaretleriyle okuma etkinlikleri kültür ve tarih boyutuyla desteklenecek.

Katılım talebi oluşturuluyor

Projeye katılım talepleri, okul aile birliği başkanlarınca, https://bizvariz.izmir.bel.tr/ adresinde bulunan "Destek Al" butonu üzerinden "Okul Aile Birliklerine Destek Projesi"nin seçilmesi ve başvuru formunun doldurulmasıyla iletilebiliyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Etkinlik, Kültür, Güncel, Dünya, İzmir, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Yaratıcı Okuma Atölyesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusundan Suriye’deki tarım arazilerine saldırı İsrail ordusundan Suriye'deki tarım arazilerine saldırı
“Eşimin geliri yok, işsiz“ diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı "Eşimin geliri yok, işsiz" diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı
Epstein belgelerinde adı geçince istifa eden Slovak diplomat kendini “aptal“ hissediyor Epstein belgelerinde adı geçince istifa eden Slovak diplomat kendini "aptal" hissediyor
Taksiye alınmayınca çığırından çıktı O anlar kameralarda Taksiye alınmayınca çığırından çıktı! O anlar kameralarda
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

17:45
Fenerbahçe, Kante’nin maliyetini açıkladı
Fenerbahçe, Kante'nin maliyetini açıkladı
17:25
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ’a siyasi casusluk davası açıldı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'a siyasi casusluk davası açıldı
17:02
Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü son haliyle sevenlerini üzdü
Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü son haliyle sevenlerini üzdü
17:00
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
15:44
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 17:53:32. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Yaratıcı Okuma Atölyesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.