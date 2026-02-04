İzmir'de Yaratıcı Okuma Atölyesi Başladı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların kitaplarla kurduğu bağı güçlendirmeyi ve okuma deneyimini yaratıcı yöntemlerle derinleştirmeyi hedeflediği "Kütüphanede Buluşalım: Yaratıcı Okuma Atölyesi", Dünya Sesli Okuma Günü'nde başladı. Atölyeye katılmak için başvurular ise okul aile birliği başkanlarınca https://bizvariz.izmir.bel.tr/ adresi üzerinden yapılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın çocukların okuma kültürüyle erken yaşta, nitelikli ve kapsayıcı biçimde buluşmasına yönelik çalışmaları doğrultusunda İlber Ortaylı Kütüphanesi'nde başlatılan "Kitap Okuma Etkinliği", Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan yeni bir okuma ve öğrenme programı ile devam ediyor.

Okul Aile Birliklerine Destek Projesi kapsamında planlanan "Kütüphanede Buluşalım: Yaratıcı Okuma Atölyesi" 170'ten fazla ülkede kutlanan "Dünya Sesli Okuma Günü"nde başladı. Atölye programı çocukların kitaplarla kurduğu bağı güçlendirmeyi ve okuma deneyimini yaratıcı yöntemlerle derinleştirmeyi hedefliyor.

Atölye içeriğinde tanışma ve ısınma oyunları, yaratıcı drama temelli uygulamalar, duygu ve beden farkındalığına yönelik düşündürücü sorular, yaratıcı okuma ekseninde yazım, çizim ve rol çalışmaları yer aldı.

Atölyeye katılan çocuklar, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde (APİKAM) sergilenen "İzmir Fotoğrafhanesi Görsel Hafızanın İnşası 1840-1922" sergisini de ziyaret etti.

Her çarşamba kütüphanede yaratıcı okuma

Çocukların okuma becerilerinin yanı sıra kendini ifade etme, empati kurma ve hayal gücü geliştirme alanlarının desteklenmesini amaçlayan "Kütüphanede Buluşalım: Yaratıcı Okuma Atölyesi", Tarihi Havagazı Fabrikası Araştırma Kütüphanesi ev sahipliğinde her çarşamba 13.30-14.30 saatleri arasında çocuklarda merak duygusu uyandıran nitelikli edebiyat eserlerinden seçilen pasajlar üzerinden yapılandırılacak.

Atölyelere katılan çocuklar, Kütüphaneler Şube Müdürlüğü'nün ücretsiz olarak erişime açtığı "Sayısal Kitap" platformu üzerinden hem atölyede okunan kitaba hem de binlerce e-kitap ve sesli kitaba erişim hakkı kazanacak. Program süresince çocukların kütüphane deneyimi, İzmir'in kültürel belleğini yansıtan mekanlarla da ilişkilendirilerek zenginleştirilecek, bu doğrultuda APİKAM'da sergilenen "İzmir Fotoğrafhanesi Görsel Hafızanın İnşası 1840-1922" sergisi ziyaretleriyle okuma etkinlikleri kültür ve tarih boyutuyla desteklenecek.

Katılım talebi oluşturuluyor

Projeye katılım talepleri, okul aile birliği başkanlarınca, https://bizvariz.izmir.bel.tr/ adresinde bulunan "Destek Al" butonu üzerinden "Okul Aile Birliklerine Destek Projesi"nin seçilmesi ve başvuru formunun doldurulmasıyla iletilebiliyor.