İzmir\'de Çocuklar Kano Sporuyla Tanıştı

Güncel

İZMİR'de hayata geçirilen projeyle, dijital nesne tutkunu çocuklar kano sporuna yönlendirilerek; fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlandı. İzmir Körfezi'nde tur atan öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi' kapsamında ve Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, 'Konağın Çocukları Denize İndi' projesi başlatıldı. Gençleri su sporlarıyla buluşturarak çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması amaçlandı. Proje kapsamında kano sporuna erişimi olmayan çocuklar ve gençler için ücretsiz eğitim düzenlendi. İlk olarak kentteki çeşitli ortaokullardan 16 öğrenci, projeden yararlandı. Uzman eğitmenler eşliğinde çocuklar, kano sporunun temel tekniklerini öğrendi. Gençler ayrıca su güvenliği ve doğa bilinci konularıyla da bilinçlendirildi. Öğrenciler bireysel olarak kendilerini keşfederken, ayrıca grup çalışmasıyla iletişim ve iş birliği becerilerini geliştirdi. Su sporlarının rahatlatıcı ve iyileştirici gücünü keşfeden öğrenciler, aynı zamanda spor yaparak eğlenceli ve sağlıklı vakit geçirmenin keyfini yaşadı.

Haber: Kadir ÖZEN/ İZMİR,