İzmir'de Öğrencilere Beslenme Paketi Dağıtımı

07.01.2026 10:38  Güncelleme: 12:07
İzmir Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı bölgelerdeki ilkokul öğrencilerine her sabah beslenme paketleri dağıtıyor. 2025 yılına kadar 167 bin 887 paket dağıtılması hedefleniyor. Öğrenciler ve veliler projeden memnun.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çocukların güne sağlıklı başlamasını sağlıyor. Dezavantajlı mahallelerde bulunan, kantini olmayan ve tam gün eğitim veren ilkokulların önünde hafta içi her gün 08.30–09.00 saatleri arasında dağıtılan beslenme paketleri, hem öğrencilerin hem velilerin yüzünü güldürüyor. 2025 yılı içinde "Anne eli değmiş gibi olsun, yüzler gülsün" yaklaşımıyla hazırlanan 167 bin 887 beslenme paketi öğrencilere ulaştırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkesinin gereği olarak hayata geçirdiği çalışmaları kesintisiz sürdürüyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşulların hanelerin bütçesini zorladığı bu süreçte, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilkokullara yönelik yürütülen beslenme paketi dağıtımı hem çocukların hem de ailelerin yüzünü güldürüyor. Kent genelinde giderek büyüyen destekle, miniklerin hijyenik ve lezzetli ürünlere güvenle ulaşması hedefleniyor. Eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukların derse aç girmesinin önüne geçmek amacıyla; ihtiyaç sahibi bölgelerde yer alan, kantini bulunmayan ve tam gün eğitim veren ilkokulların girişlerinde hafta içi her gün 08.30–09.00 saatleri arasında beslenme paketi dağıtıyor. "Anne eli değmiş gibi olsun, yüzler gülsün" anlayışıyla Aşevleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, 2025 yılı içerisinde öğrencilere toplam 167 bin 887 beslenme paketi ulaştırıldı.

Yolcu: "Çocuklarımızın yüzünü güldürmek bizi de mutlu ediyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşevleri Şube Müdürlüğü'nde görev yapan ve miniklere günün ilk öğününü ulaştıran dağıtım personeli Tolga Yolcu, her sabah yaklaşık 2 bin beslenme paketi dağıttıklarını söyledi. Menünün her gün değiştiğini aktaran Yolcu, "Üzümlü kek, açma, pizza, çikolatalı poğaça gibi ürünlerimiz var. Ürünlerin hijyen ve kalite süreçlerine çok dikkat ediyoruz. Beslenme paketlerimiz ustalarımız tarafından üretiliyor, gıda mühendislerimiz tarafından denetleniyor. Akşamdan üretilen ürünler sabah çocuklara ulaştırılıyor, bekletilmiyor. Sıcak ve taze bir şekilde teslim ediliyor. Çocuklardan ve velilerden olumlu geri dönüşler alıyoruz. Sabahları çocuklarımızın yüzünü güldürmek bizi de mutlu ediyoruz. Başkanımızın dediği gibi bize çok çalışmak yakışır" ifadelerini kullandı.

Kalkan: "Çocuklarımıza içimiz rahat yediriyoruz"

Öğrenci velisi Yasemin Kalkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin okul önlerinde yürüttüğü beslenme paketi dağıtımının kendileri için büyük bir kolaylık sağladığını belirtti. Okullarında kantin bulunmadığını ifade eden Kalkan, "Çocuklarımıza beslenmeyi ya evden hazırlıyor ya da fırından almak zorunda kalıyorduk. Öğretmenlerimiz belediyemize ricada bulunmuş, sağ olsunlar bu hizmeti okulumuzda başlattılar" dedi. Dağıtılan ürünlerin hijyenine dikkat çeken Kalkan, "Gelen beslenmeler gayet temiz ve düzenli oluyor. Bu nedenle çocuklarımıza içimiz rahat bir şekilde yediriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Muştu: "Çok kaliteli beslenmeler geliyor"

Yürütülen çalışmanın çocuklar ve veliler açısından önemli bir destek olduğunu belirten veli Aliye Gök Muştu, beslenme paketlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Muştu, "Ürünlerin lezzeti gerçekten çok güzel. Övmek için söylemiyorum, çok kaliteli beslenmeler geliyor. Hem çocuklar hem de veliler bu hizmetten memnun" dedi. Menülerin her gün değiştiğine dikkat çeken Muştu, "Sadece verilen beslenmeyle gününü geçiren çocuklarımız da var. Bu nedenle yapılan destek çok büyük bir katkı sağladı. İyi ki böyle bir hizmeti veriyor belediyemiz. Çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Daimi destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, EVKA-1 Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'nde hizmet veren aşevi aracılığıyla haftanın yedi günü aralıksız şekilde yemek, kumanya ve kahvaltılık desteği sağlıyor. Tesiste aynı zamanda pide üretimi de gerçekleştiriliyor. Aşevleri Şube Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi kesimlere yönelik desteklerin yanı sıra, cenazesi bulunan vatandaşlara da taziye amacıyla ikram desteğinde bulunarak dayanışmayı kentin dört bir yanına yayıyor.

Kaynak: ANKA

