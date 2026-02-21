İzmir'de Çöken Duvar Sakinlerini Endişelendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Çöken Duvar Sakinlerini Endişelendiriyor

İzmir\'de Çöken Duvar Sakinlerini Endişelendiriyor
21.02.2026 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buca'da istinat duvarının çökmesi sonrası bina sakinleri, çözüm bekliyor ve tepkili.

İzmir'in Buca ilçesinde geçen ay şiddetli yağışların ardından çöken istinat duvarının bulunduğu bina sakinleri çözüm bekliyor.

Efeler Mahallesi'ndeki Önder Apartmanı'nın istinat duvarı, şiddetli yağışların ardından 29 Ocak'ta çöktü. Duvar kaldırım ve yolun bir kısmıyla binanın bahçesine yıkıldı.

Bunun üzerine bina sakinleri, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Bina sakinleri yaklaşık 3 hafta geçmesine rağmen henüz çalışma yapılmamasına tepki gösteriyor.

Yusuf Damoğlu, gazetecilere aşırı yağışların ardından istinat duvarının büyük bir gürültüyle çöktüğünü söyledi.

Çökme nedeniyle sokaktaki yolun ulaşıma kapatıldığını ifade eden Damoğlu, "İstinat duvarı yolun bir kısmıyla birlikte bahçeye indi. Şükrediyoruz ki can kaybımız yok ama büyük bir tehlike atlattık. 1 saat sonra olsaydı burada en az 5-10 araç uçarak binaya girebilirdi. Binada hasarımız görünmüyor ama çok büyük tehlike atlattık. Yolların ortasında 3-5 yerde yarılma mevcut. Bu baskı devam ettiği sürece ciddi şekilde tehlike altındayız. Yetkililerden bir an önce konunun çözülmesi için yardım bekliyoruz." dedi.

Olay günü hastanede olan apartman yöneticisi Nedret Yakar da komşularının kendisini araması üzerine durumu öğrendiğini söyledi.

Durumu bildirmelerine rağmen henüz sonuç alamadıklarını aktaran Yakar, "Benim duyduğum kadarıyla belediye 'suç sizin, istinat duvarı çöktüğü için bizim yolumuzu da siz bozdunuz' diyormuş. Bu bizim suçumuz değil. Sadece benim duvarım çökmedi. Yolla beraber geldiği için bu belediyenin de katkısıyla yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, İzmir, Buca, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Çöken Duvar Sakinlerini Endişelendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu
Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor
Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur!
Hadise, annesinin doğum gününü kutladı: Aşk bahçem, annem... Hadise, annesinin doğum gününü kutladı: Aşk bahçem, annem...
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Galatasaray tarihi maça sahaya Darüşşafaka öğrencileriyle çıkmış Galatasaray tarihi maça sahaya Darüşşafaka öğrencileriyle çıkmış

13:28
İran’dan savaşa hazırlık gibi hamle Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
13:06
Numan Kurtulmuş’tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart
Numan Kurtulmuş'tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart
12:58
Sıkıntı büyük: Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Sıkıntı büyük: Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
12:45
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
12:29
Hırsızlık için girdi, anneyi boğup kızını bıçakladı Caninin kimliği şoke etti
Hırsızlık için girdi, anneyi boğup kızını bıçakladı! Caninin kimliği şoke etti
12:08
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 14:21:02. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Çöken Duvar Sakinlerini Endişelendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.