İzmir\'de Cumhuriyet coşkusu AFAD ve adliye personelinin katıldığı yürüyüşle yaşandı

İzmir'de Cumhuriyet'in 103. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, başsavcılık koordinesindeki etkinlik Homeros Vadisi'nde gerçekleştirildi.

Yürüyüşe Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi, AFAD, İzmir Dağcılık Federasyonundan temsilciler ile adliye personeli katıldı.

Açıklamada, cumhuriyetin temel değerleri, milli birlik ve beraberlik ruhu ile dayanışmanın öneminin bir kez daha vurgulandığı kaydedilerek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği değerlere bağlılığın bir kez daha vurgulandığı etkinlikte, aynı bayrak altında, aynı inanç ve kararlılıkla atılan her adım, Cumhuriyet coşkusunu doğayla iç içe, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasına vesile oldu." ifadeleri kullanıldı.