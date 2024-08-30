İzmir\'de DEAŞ Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel

İZMİR'de DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü. Geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütleri adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü veya haklarında tahdit kayıtları bulunduğu tespit edilen Suriye uyruklu 8 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 7'si yakalanırken, 1'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Ayrıca şüpheliler ile aynı evde kalan 4'ü yetişkin, 8'i çocuk 12 kişinin sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği belirtildi.