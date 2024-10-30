İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütüyle faaliyet yürüten şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de DEAŞ Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika
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