İzmir\'de DEAŞ Operasyonu: 8 Tutuklama

Güncel

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca, 24 Nisan Çarşamba günü, örgüt içinde olduğu tespit edilen 13 şüpheliye yönelik İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 1'i mükerrer soruşturma nedeniyle salıverildi. Adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

24 Nisan Çarşamba günü DEAŞ silahlı terör örgütü içinde olduğu tespit edilen 13 şüpheliye yönelik İzmir'de 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, ekipler 11 şüpheliyi gözaltına alırken, aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 4 yasak yayına el konulmuştu.