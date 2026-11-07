İzmir'de DEHB'li çocuklar ve aileleri için dayanışma ve destek ağı kuruldu - Son Dakika
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İzmir'de DEHB'li çocuklar ve aileleri için dayanışma ve destek ağı kuruldu

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İzmir\'de DEHB\'li çocuklar ve aileleri için dayanışma ve destek ağı kuruldu
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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark Gençlik Tiyatrosu'nda düzenlenen panelde DEHB'li çocuklar ve aileleri için destek ağı kurulması hedeflendi. Panelin ardından aileler, eğitimciler ve uzmanların katıldığı forumda İzmir DEHB Dayanışma ve Destek Ağı'nın temelleri atıldı.

(İZMİR) - Kültürpark Gençlik Tiyatrosu'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "Çocuk, Aile ve Okul Üçgeninde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu: Çok Disiplinli Yaklaşım ve DEHB Dostu Okul Modelleri" paneli yapıldı. Panelde, İzmir'de Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan çocuklar ve aileleri için sürdürülebilir destek mekanizması oluşturmayı hedefleyen "İzmir DEHB Dayanışma ve Destek Ağı" için temeller atıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü Ebeveyn Bilgi ve Eğitim Merkezi koordinasyonuyla düzenlenen "Çocuk, Aile ve Okul Üçgeninde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu: Çok Disiplinli Yaklaşım ve DEHB Dostu Okul Modelleri" paneli, Kültürpark Gençlik Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

Dr. Öğretim Üyesi Sultan Baştürk'ün moderatörlüğünde düzenlenen panelde; tıp, ergoterapi, davranış analizi ve kapsayıcı eğitim alanlarından ulusal ve uluslararası uzmanlar bir araya geldi. Oturumlarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna (DEHB) yönelik tıbbi değerlendirmelerden ev ve sınıf içi düzenlemelere, davranış yönetimi stratejilerinden İrlanda'daki kapsayıcı okul uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede kanıta dayalı yaklaşımlar paylaşıldı. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi saha ekibinden Ayça Mutlu Gültekin tarafından yürütülen yerel destek hizmetleri ile Uzman Aydın Alegöz tarafından Marburger Konsantrasyon Eğitimi (MKT) uygulamaları katılımcılara aktarıldı.

"İZMİR DEHP DAYANIŞMA VE DESTEK AĞI"

Panelin ardından gerçekleştirilen özel oturumda aileler, eğitimciler ve uzmanlar aynı masada buluştu. Etkinlik sonunda, İzmir'de DEHB'li çocuklar ve aileleri için sürdürülebilir bir destek mekanizması oluşturmayı hedefleyen "İzmir DEHB Dayanışma ve Destek Ağı"nın temelleri atıldı. Bu kapsamda katılımcıların soru ve değerlendirmelerine yer verilerek "İzmir DEHB Dayanışma ve Destek Ağı Kurulum Forumu" gerçekleştirildi. Aileler, uzmanlar, akademisyenler ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla bir çalışma grubu oluşturulurken, DEHB dostu uygulamaların geliştirilmesi, kurumlar arası iş birliklerinin güçlendirilmesi ve gelecek dönem çalışmalarının planlanmasına yönelik görüş alışverişi yapıldı.

Kaynak: ANKA
İzmir Büyükşehir BelediyesiKültürparkGençlikEğitimSağlıkGüncelİzmirSon Dakika

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