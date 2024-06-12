İzmir'de Denizin Rengi Değişti

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İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde denizin rengi yeşile, Balçova ilçesinde kahverengiye büründü. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi ve Deniz Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, Dünden itibaren sıcaklığın oldukça artmasıyla beraber, bir anda bizim İzmir Körfezi renklendi. Bu plankton patlamaları nedeniyle Karşıyaka civarı yeşile büründü. Çakalburnu Dalyanı da kahverengi bir renk aldı. Bu renk değişimin temel nedeni, kirlilik ve plankton patlamaları dedi.

İzmir'in iki farklı ilçesinde denizin rengindeki değişim şaşkınlık yarattı. Karşıyaka ilçesindeki Mavişehir Balıkçı Barınağında denizin rengi yeşile, Balçova ilçesindeki Çakalburnu Dalyanı mevkisinde kahverengiye büründü. Çevreye ise kötü koku yayıldı. TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi ve Deniz Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, Dünden itibaren sıcaklığın oldukça artmasıyla beraber, bir anda bizim İzmir Körfezi renklendi. Bu plankton patlamaları nedeniyle Karşıyaka civarı yeşile büründü. Çakalburnu Dalyanı da kahverengi bir renk aldı. Bu renk değişiminin temel nedeni, kirlilik ve plankton patlamaları dedi. Prof. Dr. Yaşar, Özellikle 2007'den sonra derelerin altı betonlandıktan ve fabrikalarda arıtma tesislerinin kapatmaları sonrası maalesef müthiş bir kirlilik başladı. 2011-2012'den sonra yavaş yavaş körfez kokmaya başladı. 2000 öncesine dönmeye başladık. Ardından deniz marulları patladı. Maalesef geçen sene peş peşe toplu balık ölümlerini dahi gördük diye konuştu.

'TAM BİR KATLİAMDI'

Merhum İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina döneminde deniz kirliliği ile yoğun mücadele edildiğini ancak sonraki dönemlerde bu etki mücadelenin yapılmadığını belirten Prof. Dr. Doğan Yaşar, 2005'li yıllarda şunu söylüyorduk. Birkaç seneye kalmaz yüzeriz. En azından Göztepe'de, Güzelyalı'da kesin yüzülür gözüyle bakıyorduk. Çünkü gerçekten mavileşmişti körfez. Ama sonrasında hassasiyet gösterilmedi. Özellikle Sayın Aziz Kocaoğlu döneminde yapılan derelerin altının betonlanması tam bir katliamdı. Körfezde sonun başlangıcıdır. Arkadan Sayın Tunç Soyer de betonlamaya ve kireçlemeye devam etti. Yapmamız gereken ana şey, körfeze temiz su girişini sağlamak. Bir de o derin derelerin altındaki o betonlar kırılacak. Onlar bilim dışı şeyler dedi.

Haber - Kamera Kadir ÖZEN - Kamera Tekin GÜRBULAK İZMİR,