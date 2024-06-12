İzmir'de Denizin Rengi Değişti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Denizin Rengi Değişti

İzmir'in Karşıyaka ve Balçova ilçelerinde denizin rengi yeşile ve kahverengiye dönüştü. Deniz bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, renk değişiminin nedeninin kirlilik ve plankton patlamaları olduğunu belirtti.

12.06.2024 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde denizin rengi yeşile, Balçova ilçesinde kahverengiye büründü. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi ve Deniz Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, Dünden itibaren sıcaklığın oldukça artmasıyla beraber, bir anda bizim İzmir Körfezi renklendi. Bu plankton patlamaları nedeniyle Karşıyaka civarı yeşile büründü. Çakalburnu Dalyanı da kahverengi bir renk aldı. Bu renk değişimin temel nedeni, kirlilik ve plankton patlamaları dedi.

İzmir'in iki farklı ilçesinde denizin rengindeki değişim şaşkınlık yarattı. Karşıyaka ilçesindeki Mavişehir Balıkçı Barınağında denizin rengi yeşile, Balçova ilçesindeki Çakalburnu Dalyanı mevkisinde kahverengiye büründü. Çevreye ise kötü koku yayıldı. TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi ve Deniz Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, Dünden itibaren sıcaklığın oldukça artmasıyla beraber, bir anda bizim İzmir Körfezi renklendi. Bu plankton patlamaları nedeniyle Karşıyaka civarı yeşile büründü. Çakalburnu Dalyanı da kahverengi bir renk aldı. Bu renk değişiminin temel nedeni, kirlilik ve plankton patlamaları dedi. Prof. Dr. Yaşar, Özellikle 2007'den sonra derelerin altı betonlandıktan ve fabrikalarda arıtma tesislerinin kapatmaları sonrası maalesef müthiş bir kirlilik başladı. 2011-2012'den sonra yavaş yavaş körfez kokmaya başladı. 2000 öncesine dönmeye başladık. Ardından deniz marulları patladı. Maalesef geçen sene peş peşe toplu balık ölümlerini dahi gördük diye konuştu.

'TAM BİR KATLİAMDI'

Merhum İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina döneminde deniz kirliliği ile yoğun mücadele edildiğini ancak sonraki dönemlerde bu etki mücadelenin yapılmadığını belirten Prof. Dr. Doğan Yaşar, 2005'li yıllarda şunu söylüyorduk. Birkaç seneye kalmaz yüzeriz. En azından Göztepe'de, Güzelyalı'da kesin yüzülür gözüyle bakıyorduk. Çünkü gerçekten mavileşmişti körfez. Ama sonrasında hassasiyet gösterilmedi. Özellikle Sayın Aziz Kocaoğlu döneminde yapılan derelerin altının betonlanması tam bir katliamdı. Körfezde sonun başlangıcıdır. Arkadan Sayın Tunç Soyer de betonlamaya ve kireçlemeye devam etti. Yapmamız gereken ana şey, körfeze temiz su girişini sağlamak. Bir de o derin derelerin altındaki o betonlar kırılacak. Onlar bilim dışı şeyler dedi.

Haber - Kamera Kadir ÖZEN - Kamera Tekin GÜRBULAK İZMİR,

Kaynak: DHA

Doğan Yaşar, Karşıyaka, Balçova, İzmir, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Denizin Rengi Değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:23 İstanbul’da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam İstanbul'da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:07 Ateşkes yine çıkmaza girdi Hamas kabul etti, bu sefer ABD silahların susmasına yanaşmıyor Ateşkes yine çıkmaza girdi! Hamas kabul etti, bu sefer ABD silahların susmasına yanaşmıyor
22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 22:32:26. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Denizin Rengi Değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement