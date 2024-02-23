İzmir\'de Denizin Üreten Kadınları Projesi ile 40 kadının istihdamı hedefleniyor

İzmir'de kadınlara yönelik hayata geçirilen "Denizin Üreten Kadınları Projesi" kapsamında 40 kadının su ürünleri sektöründe istihdam edilmesi hedefleniyor.
İzmir Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Borsası Eğitim, Kültür ve Sosyal Entegrasyon Vakfı (BORSAV) ve Akdeniz Koruma Derneği ortaklığında, Sabancı Vakfı desteğiyle "Denizin Üreten Kadınları Projesi" başlatıldı.
İŞKUR desteği ile Halk Eğitim Merkezleri üzerinden 23 günlük kursla kadınların su ürünleri işlemecisi meslek belgesi almaları hedefleniyor.
En az 40 genç kadının katılımının planlandığı kursu başarıyla tamamlayanlar, projeye destek veren işletmelerde işe başlama imkanına da sahip olacak. Başvuranlara tercihlerine göre Buca ve Bornova'daki 2 ayrı işletmede kurs imkanı ve istihdam sağlanacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Ticaret Borsası ve BORSAV Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, projenin kadınların iş hayatına entegrasyonu ve istihdamın artırılması açısından son derece önemli olduğunu belirtti.
Kurs boyunca İŞKUR tarafından kadınlara gündelik harcamalarını karşılamak üzere destek sağlanacağını ve genel sağlık sigortasıyla iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primlerinin de ödeneceğini bildiren Kestelli, daha çok projeyle daha fazla kadına ve dezavantajlı gruplara katkı sağlamak istediklerini aktardı.
Öte yandan, kurs ve istihdamdan yararlanmak için 18-29 yaş arası, okur-yazar, işsiz ve eğitime devam etmeyen kadınların bilgi@borsav.org.tr adresi ya da 0232 481 11 90 numaralı telefondan başvuruda bulunması gerektiği bildirildi.
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