İzmir'de Dijital Deneyim Merkezi Açıldı

İzmir'de dijital dönüşüm için önemli bir adım atıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay öncülüğünde, Tarihi Havagazı Fabrikası bünyesinde Dijital Deneyim Merkezi hizmet vermeye başladı. Bu merkez, belediyenin kurumsal altyapısını güçlendirmeyi, personelin dijital becerilerini geliştirmeyi ve İzmirlilerin teknolojiyle daha iç içe yaşamasını amaçlıyor. İnovasyon vizyonunun bir parçası olan merkez, eğitim alanı olmanın yanı sıra bilginin hızla uygulamaya geçirildiği dinamik bir sistem olarak tasarlandı. İzmirLAB, M-LAB ve İN-Ofis ile entegre çalışarak birimler arası bilgi paylaşımını artıracak ve yenilikçi yöntemleri yaygınlaştıracak.

Açılış sonrası merkezi ziyaret eden Başkan Tugay, İZTEK Genel Müdürü Hüseyin Gümüş ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ümit Yalçın'dan bilgi aldı. Tugay, Dijital Beceri Geliştirme Merkezi'nde çağdaş dijital teknolojilerin eğitimini vereceklerini belirterek, çalışanlara, kamu kurumlarına ve sivil topluma açık olduğunu vurguladı. Akıllı ekranlar ve bilgisayarlarla donatılan merkez, eğitim ve tartışma ortamı sunuyor. Tugay, dijital teknolojilerin üretim ve yönetime katkısının öncelikli olduğunu, ayrıca kullanıcıların geliştirme sürecine dahil olabileceğini ifade etti.

Başkan Tugay, Türkiye'de belediye eliyle yapılmış benzer bir merkez olmadığını söyleyerek herkesi iş birliğine davet etti. Merkezin kapalı değil, dışarıya açık olduğunu, özellikle gençleri ve dijital teknoloji kullanmak isteyenleri beklediklerini belirtti. Gençlere seslenen Tugay, onların beklentilerini düşürmemelerini ve talepleri için belediyeye gelmelerini istedi, İzmir'de gençler için yeni mekanlar açmaya devam edeceklerini ekledi. Ayrıca, atıl durumdaki bir mekanı dijital içerik üretim merkezine dönüştüreceklerini ve kısa sürede hizmete açmayı planladıklarını müjdeledi.