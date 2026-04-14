İzmir'de Dijital Deneyim Merkezi Açıldı - Son Dakika
İzmir'de Dijital Deneyim Merkezi Açıldı

14.04.2026 10:32
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Tarihi Havagazı Fabrikası bünyesinde Dijital Deneyim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bu merkez, dijital becerilerin geliştirilmesi ve İzmirli vatandaşların teknolojiyle daha iç içe olmalarını sağlamak için tasarlandı. Ayrıca gençlere açık olması ve iş birliği çağrısı yapılması dikkat çekti.

İzmir'de dijital dönüşüm için önemli bir adım atıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay öncülüğünde, Tarihi Havagazı Fabrikası bünyesinde Dijital Deneyim Merkezi hizmet vermeye başladı. Bu merkez, belediyenin kurumsal altyapısını güçlendirmeyi, personelin dijital becerilerini geliştirmeyi ve İzmirlilerin teknolojiyle daha iç içe yaşamasını amaçlıyor. İnovasyon vizyonunun bir parçası olan merkez, eğitim alanı olmanın yanı sıra bilginin hızla uygulamaya geçirildiği dinamik bir sistem olarak tasarlandı. İzmirLAB, M-LAB ve İN-Ofis ile entegre çalışarak birimler arası bilgi paylaşımını artıracak ve yenilikçi yöntemleri yaygınlaştıracak.

Açılış sonrası merkezi ziyaret eden Başkan Tugay, İZTEK Genel Müdürü Hüseyin Gümüş ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ümit Yalçın'dan bilgi aldı. Tugay, Dijital Beceri Geliştirme Merkezi'nde çağdaş dijital teknolojilerin eğitimini vereceklerini belirterek, çalışanlara, kamu kurumlarına ve sivil topluma açık olduğunu vurguladı. Akıllı ekranlar ve bilgisayarlarla donatılan merkez, eğitim ve tartışma ortamı sunuyor. Tugay, dijital teknolojilerin üretim ve yönetime katkısının öncelikli olduğunu, ayrıca kullanıcıların geliştirme sürecine dahil olabileceğini ifade etti.

Başkan Tugay, Türkiye'de belediye eliyle yapılmış benzer bir merkez olmadığını söyleyerek herkesi iş birliğine davet etti. Merkezin kapalı değil, dışarıya açık olduğunu, özellikle gençleri ve dijital teknoloji kullanmak isteyenleri beklediklerini belirtti. Gençlere seslenen Tugay, onların beklentilerini düşürmemelerini ve talepleri için belediyeye gelmelerini istedi, İzmir'de gençler için yeni mekanlar açmaya devam edeceklerini ekledi. Ayrıca, atıl durumdaki bir mekanı dijital içerik üretim merkezine dönüştüreceklerini ve kısa sürede hizmete açmayı planladıklarını müjdeledi.

Son Dakika Güncel İzmir'de Dijital Deneyim Merkezi Açıldı - Son Dakika

Bakan Fidan, İsrail’in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk
MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oluyor Büyük mutluluğu böyle duyurdu MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oluyor! Büyük mutluluğu böyle duyurdu
Sadettin Saran’dan takıma tam destek Sadettin Saran'dan takıma tam destek
Burdur’da 2 kişinin öldüğü diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş Burdur'da 2 kişinin öldüğü diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı
Ablukaya saatler kala İran’dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız

10:34
CAF U-15 turnuvasında yaş hilesi mi yapıldı Yeni görüntüler başlarına bela olabilir
CAF U-15 turnuvasında yaş hilesi mi yapıldı? Yeni görüntüler başlarına bela olabilir
10:16
Şanlıufra’da liseye silahlı baskın Çok sayıda yaralı var
Şanlıufra'da liseye silahlı baskın! Çok sayıda yaralı var
10:14
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
09:44
Gece ortalığı yıkan Burak Yılmaz: Beni biri vurur ha
Gece ortalığı yıkan Burak Yılmaz: Beni biri vurur ha
09:31
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
09:18
ABD ablukasını tanımadı Çin gemisi Hürmüz Boğazı’ndan geçti
ABD ablukasını tanımadı! Çin gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
SON DAKİKA: İzmir'de Dijital Deneyim Merkezi Açıldı - Son Dakika
