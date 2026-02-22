Garajlar Dijitalleşiyor... İzmir Ulaşımında Akıllı Adım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Garajlar Dijitalleşiyor... İzmir Ulaşımında Akıllı Adım

22.02.2026 11:36  Güncelleme: 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESHOT Genel Müdürlüğü, Gaziemir Beyazevler Garajı'nda hayata geçirdiği dijital Garaj Yönetim Sistemi ile otobüs parklanmasını sistematik hale getirerek operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyor.

(İZMİR) - ESHOT Genel Müdürlüğü, Garaj Yönetim Sistemi ile otobüs parklanmasını dijital altyapıya taşıdı. Yeni uygulama sayesinde araç yerleşimi sistemli hale getirilirken, operasyonel verimlilik ve zaman tasarrufu hedefleniyor.

ESHOT Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşımda dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda önemli bir projeyi daha hayata geçirdi.

Teknoloji temelli hizmet anlayışı kapsamında Gaziemir Beyazevler Garajı'nda hayata geçirilen Garaj Yönetim Sistemi, otobüs parklanmasını dijital ve sistematik bir yapıya taşıdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da Gaziemir'deki Beyazevler Garajı'nı ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Başkan Tugay'a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen ve ilgili bürokratlar eşlik etti.

Otobüs parkında otomatik sistem

Yeni sistem sayesinde garaj içindeki park düzeni yazılım destekli olarak planlanıyor; araçların hangi peronda ve hangi sırayla konumlanacağı anlık olarak takip ediliyor. Otobüslerin boyutları, hat planları ve garajdan çıkış saatleri dikkate alınarak en uygun park düzeni otomatik olarak oluşturuluyor. Böylece hem zaman kaybının hem de operasyonel aksaklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yapay zeka destekli planlama ile maksimum verim

Çalışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Cemil Tugay, dijital altyapının güçlendirilmesinin toplu ulaşımda verimliliği artıracağını vurguladı. Teknolojinin kamu hizmetine entegrasyonunun önemine dikkati çeken Başkan Tugay, "Çalışanlarımıza yakışan sistemli ve çağdaş bir altyapıyı kentimize kazandırıyoruz. Bu tür yatırımları yaygınlaştırarak daha düzenli, daha verimli ve daha güçlü bir ulaşım sistemi kurma hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Sistemin odağında vatandaş memnuniyeti var

Beyazevler Garajı Parklanma ve Depolama Alanı yeniden yapılandırılarak filonun planlı, güvenli ve izlenebilir şekilde yönetilmesini sağlayan entegre bir operasyon sahasına dönüştürüldü. Her otobüs için özel park şeritleri oluşturulurken, düzensiz park kaynaklı zaman kaybı ve operasyonel riskler ortadan kaldırıldı.

Bu sistem sayesinde "ölü kilometre" olarak adlandırılan yolcusuz ulaşımın azaltılmasıyla akaryakıt verimliliğinin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi ve kamu kaynağının daha etkin kullanılması amaçlanıyor. Akıllı parklanma sistemi, ESHOT otobüslerinin sabah ve gün içi seferlerini daha düzenli ve sistematik hale getirerek özellikle yoğun saatlerde yaşanabilen gecikmeleri azaltmayı hedefliyor. Bu düzenlemenin Gediz Atölyesi'nde de operasyonel rahatlama yaratması, bakım-onarım kapasitesini artırması ve araçların hizmete hazırlık süresini kısaltması hedefleniyor. Vatandaş memnuniyetini odağa alan uygulamayla daha planlı sefer organizasyonu ve daha istikrarlı bir toplu ulaşım hizmeti sunulması öngörülüyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Teknoloji, Gaziemir, Güncel, Eshot, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Garajlar Dijitalleşiyor... İzmir Ulaşımında Akıllı Adım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
11:25
Fiyatı uçan altını tahtından etti Talep patladı, resmen yok satıyor
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor
10:42
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik İlk işgal komşu ülkeye
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
10:15
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
09:54
Okullarda yeni tehlike ’’Virüs üretme akımı’’ dalga dalga yayılıyor
Okullarda yeni tehlike! ''Virüs üretme akımı'' dalga dalga yayılıyor
09:52
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 12:01:22. #.0.4#
SON DAKİKA: Garajlar Dijitalleşiyor... İzmir Ulaşımında Akıllı Adım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.