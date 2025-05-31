İzmir'de Dijital Okuryazarlık Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Dijital Okuryazarlık Eğitimi

İzmir\'de Dijital Okuryazarlık Eğitimi
31.05.2025 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de öğrenci ve öğretmenler, dijital okuryazarlık eğitimi ile yeni teknolojilere adapte oluyor.

İzmir'de öğrenci ve öğretmenler, dijital çağa uyumlarını artırmak, yeni teknolojiler üzerinde çalışmak, yenilikçilik ve üretkenliklerini geliştirmek amacıyla "dijital okuryazarlık" eğitimi alıyor.

İzmir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 2023 yılı Kasım ayında "RoboKod İzmir Bilişim ve Kodlama Projesi" başlatıldı. Dijital dönüşüm alanındaki projeye kentteki devlet okullarındaki 45 bin 437 öğretmen ile 785 bin 570 öğrencinin tamamı dahil edildi.

Projenin ilk aşamasında ihtiyaç duyulan okullara teknolojik imkanları geliştirmek için 9 bin bilgisayar dağıtıldı, bilişim sınıfları oluşturuldu. Tüm okullara robotik kodlama malzemeleri verildi. İkinci aşamada il genelinde kodlama eğitimlerine başlandı. Böylece katılımcılara problem çözme, proje temelli öğrenme, takım çalışması, yaratıcılık ve yenilikçilik gibi yetkinlikler kazandırıldı.

Son kısımda ise çevrim içi eğitim platformlarında eğitimler sunuldu, dijital içerikler okullarla paylaşıldı.

Öğretmenler aldıkları eğitimler sonucunda derslerini daha ilgi çekici hale getirmek için yapay zeka araçlarını ders planlarına entegre etmeye, yenilikçi projeler üreten öğrencilere rehberlik etmeye başladı. Alanda uzmanlaşan bilişim öğretmenleri, farklı branşlardaki meslektaşlarının da dijital araçları temel seviyede öğrenmelerine destek oldu.

Öğrenciler de çalışmalar kapsamında oyun geliştiriyor, akıllı ev sistemleri gibi projelerde elektronik cihazları yöneten kodlar yazıyor, mekanik ve mühendislik bilgilerini kullanarak savunma sanayi, dron teknolojileri ve yapay zeka gibi alanlara yönelik projeler geliştiriyor.

"Daha yetenekli bireyler yetişmesini önemsiyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AA muhabirine, dijital dönüşümün hızla devam ettiğini, buna yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yapay zeka kullanımının dünyada hızla yayıldığını ifade eden Yahşi, İzmir'deki her öğrenci ve öğretmenin bu konuda daha bilinçli hale gelmesi, bunu doğru ve verimli kullanması için çabaladıklarını kaydetti.

Yahşi, öğrencilere inovatif düşünmeyi öğretmek, öğretmenlerin de kişisel gelişimlerine katkı sunmak istediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile daha yetenekli bireyler yetişmesini çok önemsiyoruz. Öğretmenlerimizin de kendilerini geliştirmeleri bizim için çok önemli. Amacımız İzmir'in 81 il içinde öncü olması, yapay zekanın kasırgası karşısında önlemlerini almasıdır. Gelecekte ihtiyaç duyulacak meslekleri belirleyerek iş gücü anlamında çocuklarımıza doğru kariyer planlaması yapmaya çalışıyoruz."

Yahşi, eğitimlerin gelecek yıllarda da süreceğini sözlerine ekledi.

"Dezavantajlı çocuklar için fırsat eşitliği"

Projenin yürütüldüğü okullardan Bornova Mediha Mahmutbey Ortaokulu Müdürü Hüseyin Yaldız, okullarının dezavantajlı bölgede olduğunu belirterek, projenin fırsat eşitliği sağladığını, her öğrencinin teknoloji dünyasının bir parçası olabildiğini ifade etti.

Bilişim teknolojileri öğretmeni Barış Turan ise projenin değişen dünyada öğretmenler için büyük bir gelişme sağladığını kaydederek, kodlama ve yapay zekayı derslere entegre etme konusunda ilerleme gösterdiklerini dile getirdi.

Okulun 6. sınıf öğrencilerinden Poyraz Özkan Kaya, öğrendikleri sayesinde arkadaşlarıyla dijital oyun platformu üzerinde çalışmalar yaptıklarını anlattı.

6. sınıf öğrenci Eminenur Yantut ise teknolojinin daha fazla kullanılmasıyla derslerin çok daha ilgi çekici ve akılda kalıcı hale geldiğini belirtti.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Valiliği, Yapay Zeka, Bilgisayar, Teknoloji, Eğitim, Güncel, izmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Dijital Okuryazarlık Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor Son 2 gün Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor! Son 2 gün
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı

16:20
Türkiye’de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı
Türkiye'de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı
15:26
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü
15:13
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40’dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
15:09
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi “Terörsüz Türkiye“ ana gündemiyle toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi "Terörsüz Türkiye" ana gündemiyle toplanıyor
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
10:28
İstanbul’da saat 15.00’ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
10:26
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
10:15
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
10:09
Hatay’da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
Hatay'da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
10:03
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası! Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:41
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 17:12:16. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Dijital Okuryazarlık Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.