İzmir\'de Dijital Okuryazarlık Eğitimi

İzmir'de öğrenci ve öğretmenler, dijital çağa uyumlarını artırmak, yeni teknolojiler üzerinde çalışmak, yenilikçilik ve üretkenliklerini geliştirmek amacıyla "dijital okuryazarlık" eğitimi alıyor.

İzmir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 2023 yılı Kasım ayında "RoboKod İzmir Bilişim ve Kodlama Projesi" başlatıldı. Dijital dönüşüm alanındaki projeye kentteki devlet okullarındaki 45 bin 437 öğretmen ile 785 bin 570 öğrencinin tamamı dahil edildi.

Projenin ilk aşamasında ihtiyaç duyulan okullara teknolojik imkanları geliştirmek için 9 bin bilgisayar dağıtıldı, bilişim sınıfları oluşturuldu. Tüm okullara robotik kodlama malzemeleri verildi. İkinci aşamada il genelinde kodlama eğitimlerine başlandı. Böylece katılımcılara problem çözme, proje temelli öğrenme, takım çalışması, yaratıcılık ve yenilikçilik gibi yetkinlikler kazandırıldı.

Son kısımda ise çevrim içi eğitim platformlarında eğitimler sunuldu, dijital içerikler okullarla paylaşıldı.

Öğretmenler aldıkları eğitimler sonucunda derslerini daha ilgi çekici hale getirmek için yapay zeka araçlarını ders planlarına entegre etmeye, yenilikçi projeler üreten öğrencilere rehberlik etmeye başladı. Alanda uzmanlaşan bilişim öğretmenleri, farklı branşlardaki meslektaşlarının da dijital araçları temel seviyede öğrenmelerine destek oldu.

Öğrenciler de çalışmalar kapsamında oyun geliştiriyor, akıllı ev sistemleri gibi projelerde elektronik cihazları yöneten kodlar yazıyor, mekanik ve mühendislik bilgilerini kullanarak savunma sanayi, dron teknolojileri ve yapay zeka gibi alanlara yönelik projeler geliştiriyor.

"Daha yetenekli bireyler yetişmesini önemsiyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AA muhabirine, dijital dönüşümün hızla devam ettiğini, buna yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yapay zeka kullanımının dünyada hızla yayıldığını ifade eden Yahşi, İzmir'deki her öğrenci ve öğretmenin bu konuda daha bilinçli hale gelmesi, bunu doğru ve verimli kullanması için çabaladıklarını kaydetti.

Yahşi, öğrencilere inovatif düşünmeyi öğretmek, öğretmenlerin de kişisel gelişimlerine katkı sunmak istediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile daha yetenekli bireyler yetişmesini çok önemsiyoruz. Öğretmenlerimizin de kendilerini geliştirmeleri bizim için çok önemli. Amacımız İzmir'in 81 il içinde öncü olması, yapay zekanın kasırgası karşısında önlemlerini almasıdır. Gelecekte ihtiyaç duyulacak meslekleri belirleyerek iş gücü anlamında çocuklarımıza doğru kariyer planlaması yapmaya çalışıyoruz."

Yahşi, eğitimlerin gelecek yıllarda da süreceğini sözlerine ekledi.

"Dezavantajlı çocuklar için fırsat eşitliği"

Projenin yürütüldüğü okullardan Bornova Mediha Mahmutbey Ortaokulu Müdürü Hüseyin Yaldız, okullarının dezavantajlı bölgede olduğunu belirterek, projenin fırsat eşitliği sağladığını, her öğrencinin teknoloji dünyasının bir parçası olabildiğini ifade etti.

Bilişim teknolojileri öğretmeni Barış Turan ise projenin değişen dünyada öğretmenler için büyük bir gelişme sağladığını kaydederek, kodlama ve yapay zekayı derslere entegre etme konusunda ilerleme gösterdiklerini dile getirdi.

Okulun 6. sınıf öğrencilerinden Poyraz Özkan Kaya, öğrendikleri sayesinde arkadaşlarıyla dijital oyun platformu üzerinde çalışmalar yaptıklarını anlattı.

6. sınıf öğrenci Eminenur Yantut ise teknolojinin daha fazla kullanılmasıyla derslerin çok daha ilgi çekici ve akılda kalıcı hale geldiğini belirtti.