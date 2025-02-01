İzmir\'de Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Milyon TL İle 123 Kişi Mağdur Oldu

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10 MİLYON TL DOLANDIRMIŞLAR

İzmir merkezli 13 ilde vatandaşları arayıp, 'Hakkınızda icra davası var' diyerek dolandıran organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Hücre-7' operasyonun detayları ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık, Teknik Takip ve SAM Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda suç örgütünün 2024 yılında 123 kişiyi 'uzlaştırma ücreti' adı altında toplam 10 milyon TL dolandırdıkları belirlendi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,