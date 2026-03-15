İzmir'de Geri Dönüşüm Atağı Evlerden Sanayiye Yayılıyor

15.03.2026 11:03  Güncelleme: 12:31
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Dönüşüme Evde Başla' projesi Moda Tekstil Konfeksiyoncuları Sitesi ile genişliyor. Proje, kapıdan kapıya atık toplama uygulamasıyla çevre dostu hedefleri gütmeye devam ediyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzdoğa AŞ iş birliğiyle yürütülen "Dönüşüme Evde Başla" projesine, Moda Tekstil Konfeksiyoncuları (MTK) Sitesi de katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ziyareti sırasında gündeme gelen proje, mavi poşetlerin dağıtılmasıyla başladı.

Tugay'ın göreve gelmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzdoğa AŞ iş birliğiyle hayata geçirilen "Dönüşüme Evde Başla" projesi, kent genelinde yaygınlaşmaya devam ediyor. İlk etapta 6 ilçe ve 8 mahallede başlatılan kapıdan kapıya atık toplama uygulaması, artık 8 ilçedeki toplam 27 mahallede sürdürülüyor. Projeye, Tugay'ın ziyaretinin ardından Moda Tekstil Konfeksiyoncuları Sitesi de dahil oldu.

"Katkı sağlamayı çok istiyoruz"

MTK Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Mancı, "Burası 820 bin metrekare, 755 tane binamız var, yaklaşık bin 100 civarında da firmamız bulunmakta. 18 bin çalışan var, oldukça çok ambalaj atığı çıkıyor. İnşallah bu projede başarılı olacağız. Katkı sağlamayı çok istiyoruz" diye konuştu.

MTK'da faaliyet gösteren ve geri dönüşüm alanında çalışan Ali Şensöz, "Projeyle ilgili çok heyecanlandık. Başkan Cemil Tugay bu konuyu çok önemsiyor. Biz de ona destek olmaya hazırız. Atıkların bertaraf edilmesi çok önemli. Evlerde başlayan bu projeye iş yerleri ve sanayi sitelerinin katkı vermesini değerli buluyorum. Müthiş bir enerji de gördük" dedi.

Tugay, Moda Tekstil Konfeksiyoncuları Sitesi'ni ziyaretinde "Dönüşüme Evde Başla" projesinin burada da uygulanabileceğini belirtmiş, plastik, kağıt ve metal atıkların kaynağında ayrıştırılmasının önemine dikkati çekmişti. Toplama sisteminde özel poşetler kullandıklarını ifade eden Tugay, "Toplanan atıklar içindeki uygunsuz atık oranı yüzde 1'in altında. Ekiplerimiz haftada bir ya da iki gün toplama yapıyor. Biz size poşetleri veririz, siz biriktirip bize teslim edersiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Ekonomiye kazandırılıyor

Avrupa ülkelerinin öncülük ettiği kapıdan kapıya atık toplama uygulamasını Karabağlar, Narlıdere, Menderes, Bornova, Bayraklı ve Konak'ta başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZDOĞA, süreç içinde kapsama alanını 8 ilçe ve 27 mahalleye çıkarttı. Projeyle; katı atık depolama alanlarına giden ambalaj atıklarının azaltılması, sıfır karbon hedefine ulaşılması, çevrenin korunması ve atıkların tekrar ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında üzerinde QR kod bulunan mavi renkli poşetler kapı kapı dolaşılarak vatandaşlara dağıtılıyor. Dağıtılan poşetler haftalık olarak evlerden alınıyor ve ambalaj atıkları İzDönüşüm Fabrikası'nda türüne göre ayrıştırılıyor.

Kaynak: ANKA

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

12:27
Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum
Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum
12:18
Trump’ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
11:36
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
11:06
Ayşegül Eraslan’ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
Ayşegül Eraslan'ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı! Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
10:33
Devrim Muhafızları’ndan “öldü“ denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
08:39
Kara harekatı hazırlığı mı İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
Kara harekatı hazırlığı mı? İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
