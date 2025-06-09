İzmir\'de Dördüncü İZMAR Marketi Açıldı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomik zorluklarla mücadele eden yurttaşlara destek olmak amacıyla hayata geçirdiği İZMAR marketlerin dördüncü şubesi, Bornova Çamdibi'nde hizmete açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yurttaşların sağlıklı ve kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla alması için hizmete sunduğu İZMAR (İzmir Tanzim Satış Marketi) şubelerine bir yenisi daha eklendi. Bornova Çamdibi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde konumlandırılan İZMAR, yurttaşların yoğun ilgisiyle kapılarını açtı. Bornova İZMAR'da, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır da alışveriş yaptı.

Geniş ürün yelpazesiyle kar amacı gütmeden satış yapan İZMAR mağazalarında, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, Halk Ekmek ile Şaşal Su, Badem Su ve İzmir Su, tek çatı altında uygun fiyatla tüketiciye ulaştırılıyor.

İZMAR Marketlerden Sorumlu Birim Müdürü Peri Tosun Karagöz, şu ana kadar açtıkları mağazalarda çok olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi. "Ekonominin kötü olduğu bir dönemden geçiyoruz. Yurttaşlar piyasaya göre yüzde 20-30'lara varan oranların altında ürün alıyor. Ürünlerimizden çok memnunlar" dedi.

Mağazada alışveren yapan Arife Çoban da "Biraz daha uygun fiyatlara alışveriş yapalım diye koştuk geldik. Fiyatlar güzel. 50 lira, 100 lira bizim için büyük paralar. Bu marketin o nedenle bize faydası olur" diye konuştu.

"Yeri geliyor iki işte birden çalışıyorum ama çoğu zaman geçinemiyorum"

Dursun Keskin de piyasada her şeyin çok pahalı olduğunu, geçinmek için iki işte çalıştığını belirterek, "Bir şey alamıyoruz. Sıkıntıya düşüyoruz. Yeri geliyor iki işte birden çalışıyorum ama çoğu zaman geçinemiyorum. Buradaki fiyatlar güzel. Marketlerde sürekli fiyatları değiştiriyorlar. Akşam aldığımızı sabah aynı fiyata bulup alamıyoruz. O nedenle de buraya geldim. Burasının temizliği de güzel" ifadelerini kullandı.

Harun Anavatan ise İZMAR'ın Çamdibi için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Daha önce burada başka bir yer vardı ama bu kadar ürün bu kadar ucuz fiyata satılmıyordu. Bunların daha da artırılması emekli yurttaşlar, dar gelirli insanlar açısından son derece önemli. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Huriye Pırasalar da hijyenin kendisi için önemli olduğunu anlatarak, "Hijyen açısından çok iyi. Ne yiyip ne içtiğimizi biliyoruz. Tarihi geçmiş ürün var mı diye marketlerde sürekli bakan biriyim. Ama burada gönül rahatlığı ile alışverişimi yapacağım. Bu benim için oldukça önemli. Uygun fiyatlara kaliteli ürün almak çok güzel. Hizmet de güzel. Hayırlısı olsun. Bölge açısından çok iyi olacak" diye konuştu.

İZMAR mağazalarının sayısı artıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İZTARIM A.Ş. tarafından işletilen ve geçim sıkıntısı yaşayan yurttaşların ev ekonomisine katkı sunan marketler, kısa süre önce Karabağlar Bozyaka, Menemen Ulukent ve Gaziemir'de hizmete girmişti. İlerleyen süreçte Bornova Doğanlar, Kemeraltı Balıkçılar ve Karşıyaka Girne'de de yeni İZMAR şubeleri de açılacak.

Buca ve Gültepe semtlerinde de İZMAR'ların açılması planlanıyor.