İzmir\'de Düğün Salonunda Trajik Kaza

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İzmir Menemen'de düğün salonunun bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemerin üzerlerine devrilmesi sonucu Doktor Mehmet Fatih Baltacı'nın hayatını kaybettiği, eşi Güler Baltacı'nın ağır yaralandığı olaya ilişkin düğün salonuna ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; çiftin kız çocuklarıyla kapıya doğru yürüdükleri, bu sırada bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçların savrulduğu görüldü.

Kadir ÖZEN- Tekin GÜRBULAK/İZMİR,