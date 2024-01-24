 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de durdurulan kamyonda 19 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de durdurulan kamyonda 19 kilo esrar ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekipleri tarafından takibe alınan bir kamyonun yapılan aramasında 19 kilo 225 gram esrar bulundu. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin kamyonu takip etme ve durdurma anı kameraya yansıdı.

İzmir\'de durdurulan kamyonda 19 kilo esrar ele geçirildi
24.01.2024 - 10:27,
Abone Ol

İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekiplerince takibe alınıp durdurulan kamyonda yapılan aramada, 19 kilo 225 gram esrar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmasının ardından plakasını belirlediği kamyonu takibe aldı.

Bornova ilçesinde durdurulan kamyonda yapılan aramada,19 kilo 225 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

???????Polis ekiplerinin kamyonu araçlarla takibi ve durdurma anı, kamerayla görüntülendi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, İzmir, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de durdurulan kamyonda 19 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika


21:54
Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?

Son Dakika
21:54 Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 22:28:37. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de durdurulan kamyonda 19 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement