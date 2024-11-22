İzmir'de Duvarı Kırarak Hırsızlık! - Son Dakika
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İzmir'de Duvarı Kırarak Hırsızlık!

İzmir\'de Duvarı Kırarak Hırsızlık!

Bayraklı'da hırsızlar, yan daireden duvarı yıkıp eşyaları çaldı, polisin aradığı iki şüpheli var.

22.11.2024 19:16
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde duvarını kısmen yıkarak girdikleri yan daireden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Postacılar Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Sağlam (29), 15 Kasım'da evine yan daireden duvarın kısmen yıkılarak girildiğini ve çok sayıda eşyasının çalındığı yönünde polise şikayette bulundu.

Polis ekipleri, yapılan incelemede yan daireyle bitişik olan duvarın yıkıldığını daha sonra tekrar sıvandığını belirledi.

Yan dairede yaşayan F.C. (43) ve G.C'ye (24) ulaşamayan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ahmet S'nin kuzeni İlyas Fidan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eve gelince şoka uğradık. Duvarın kırılmış olduğunu gördük. Kuzenim biriktirdiği paralarla eşya aldı. Olay yüzünden kuzenimin ve nişanlısının psikolojisi bozuldu. Düğün yapacaklardı. Onu da ertelemek zorunda kaldılar. Şimdi kuzenim yine çalışmaya başladı. Eve çeki düzen verecek ama nasıl yapacak onu Allah bilir." diye konuştu.

Duvarın sıvalı bir şekilde bırakıldığını anlatan Fidan, "Hırsız arkadaşımız burayı böyle sıvalamış, kimse anlamayacak sanmış. Yani bir de boya vursaymış tam olacakmış aslında. Belki anlamazdık. Nasıl bir akıl ve zihniyetle bunu yapmış anlam veremedik." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Duvarı Kırarak Hırsızlık! - Son Dakika

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