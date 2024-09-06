İzmir'de Elektrik Akımına Kapılanların Davası

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İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın anneleri, olaya ilişkin davanın duruşmasında söz alarak, sanıkların birbirlerini suçlamasına tepki gösterdi.

Haklarında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açılan ve dün ilk kez hakim karşısına çıkan 42 sanığın yargılanmasına ikinci gün oturumuyla devam edildi.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları ile maktul İnanç Öktemay'ın ailesi katıldı. Maktul Özge Ceren Deniz'in ailesi ise duruşmaya SEBGİS ile bağlandı.

Söz verilen İnanç Öktemay'ın annesi Nevin Öktemay, gözyaşı dökerek yaptığı konuşmada, sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Keşke oradan ben geçseydim de ben ölseydim. Evladım ölmeseydi. Getirsinler oğlumu, ben oğlumu göreyim. Ben anayım, hepsinden şikayetçiyim." dedi.

Baba Yalçın Öktemay, tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Maktulün ağabeyi Gökhan Öktemay da davaya katılmak istediğini belirtti.

Özge Ceren Deniz'in annesi Filiz Abi ise kızının ölümüne yol açanlardan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Zorluklarla büyüttüğü kızının doktor olmayı hayal ettiğini, ilkokuldan bu yana tıp fakültesinde okumayı hedeflediğini anlatan Abi, kızının, üniversiteyi kazandıktan sonra Kayseri'den daha iyi bir kent olduğunu düşünerek İzmir'e geçiş yaptığını söyledi.

Abi, "Düzgün şehir diye gitmişti çocuğum. Elektrik çarparak öldü. Her gün mezara gidip ağlıyorum. 5 yıldır burası yapılmamış. Herkesin ailesi var. İzmir üçüncü büyükşehir değil mi? Herkes birbirine atıyor suçu. Hepiniz beraat istiyorsunuz, yazıklar olsun size. Belediye başkanları da ceza çeksin." ifadelerini kullandı.

Yeni bilirkişi raporu talebi

Duruşmada, daha sonra haklarında adli kontrol şartı bulunan sanıkların savunmaları alındı.

Gdz Elektrik ve İZSU görevlilerinden oluşan tutuksuz sanıklar, olaya konu mazgallarla ilgili sorumluluklarının bulunmadığını savundu.

Savunmaların alınması sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü, savunmaları tamamlanan tutuklu ve adli kontrol şartı bulunan 22 sanık yönünden mütalaasını açıkladı.

Kayaközü, mütalaasında, sanık savunmalarının tamamlanmasından sonra olay yerinde keşif yapılarak yeni bilirkişi raporu hazırlanmasını, tutuklu sanıkların tutuklulukları ve adli kontrollerinin devamını talep etti.

Duruşmada tutuksuz sanıklar, savunmalarını vermeye devam ediyor.

Olay ve dava süreci

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz'da sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında ilk etapta haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheli yakalanmış, 14'ü tutuklanmış, 1 kişi itiraz sonrası serbest bırakılmıştı.

Bilirkişi raporunun hazırlanmasının ardından gözaltına alınan 10 kişiden Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve bu kurumun eski genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8'inin yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına, 2'sinin ise ev hapsinde tutulmasına karar verilmişti.