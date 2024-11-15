İzmir'de Elektrik Çarpması Davasında Karar

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İzmir'de sokakta yürürken elektrik akıma kapılan İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmanda ara karar açıklandı. Mahkeme başkanı, 13 sanıktan 11'inin tutukluluğunun devamına karar verdi. İZSU Kanalizasyon Daire Başkanlığı'nda şube müdürü tutuklu sanık Ömer Karabilgin ve İZSU'da Kanalizasyon Daire Başkanı tutuklu sanık Barış Koç'un devlet memuru olmaları gerekçesiyle dosyaları ayrıldı ve tahliye edildi.