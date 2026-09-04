İzmir\'de elektrik çarpması davasında sanıklar son raporda beraatlerini istedi

YENİ RAPORA KARŞI SAVUNMA

İzmir'de sağanak sırasında sokakta elektrik akımına kapılan İnanç Öktemay ile Özge Ceren Deniz'in ölümüne ilişkin davada son hazırlanan bilir kişi raporu okundu. Tutuksuz sanıklar Abdülkadir Satık, Ahmet Orhan Kaygısız, Alara Ekli, Ali Külak, Alper Doğan, Arif Kapuş, Barış Sevgili, Deniz Sunal, Doğan Kılıç, Erman Çarık, Hamza Bayram, İbrahim Şara, Mesut Türkan, Mürsel Arıcı, Zekeriya Tığtepe, Fırat Akbay, Necati Ergin, Volkan Şirin ve Sefa Pişkinleblebici, başta son bilirkişi heyeti raporu olmak üzere suçlamalarla ilgili savunma yaptı. Sanıklardan Mehmet Zeki Aytulun, kısa süre önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle duruşmaya katılmadı. Bazı sanıklarda duruşmaya katılmazken, avukatları savunma yaptı.

Sanıklar, bilirkişi raporunda kendilerine atfedilen kusurları reddedip, beraatlerini talep etti. Avukatlar ise adli kontrolleri bulunan müvekkilleri için bu kararların kaldırılmasını istedi.

ÖZGE'NİN AVUKATI DA RAPORA İTİRAZ ETTİ

Özge Ceren Deniz'in aile avukatı Ayşe Sarıçiçek, "Rapor, kusur oranlarını düşürmek için hazırlanmış bir rapor. Raporun bu hali ile kabul edilmesi mümkün değildir. Hükme esas alınamaz. Rapora itiraz ediyoruz raporu kabul etmiyoruz" dedi.

SAVCI TEDBİRLERİN KALDIRILMASINI İSTEDİ

Duruşma savcısı, bilirkişi raporuna karşı sanık avukatlarının beyan vermesi için süre verilmesini, ayrıca adli kontrol şartı uygulanan sanıkların adli tedbir kararının kaldırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı, hakkında çeşitli adli kontrol şartı bulunan sanıkların hakkındaki tedbir kararlarını kaldırdı. Ayrıca bilirkişi raporuna karşı sanık avukatlarına süre verdi.

Kadir ÖZEN İZMİR,