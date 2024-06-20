İzmir'de Elektrik Direği ile Çöp Kamyonu Arasında Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de Elektrik Direği ile Çöp Kamyonu Arasında Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti

Menderes ilçesinde görevli olan belediye temizlik işçisi Ali Yiğit, çöp toplama çalışması sırasında çöp kamyonu ile elektrik direği arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yiğit'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çöp kamyonu sürücüsü gözaltına alındı. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yaşanan kaza sonucu hayatını kaybeden Ali Yiğit'e Allah'tan rahmet dileyerek başsağlığı dileklerini iletti.

20.06.2024 16:17
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İzmir'in Menderes ilçesinde, elektrik direği ile çöp kamyonu arasına sıkışan belediye temizlik işçisi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Menderes Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Ali Yiğit, Altıntepe Mahallesi'nde çöp toplama çalışması sırasında çöp konteynerine yanaşmak için geri manevra yapan çöp kamyonu ile elektrik direği arasında sıkıştı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Yiğit'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çöp kamyonu sürücüsü gözaltına aldı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, sosyal medyadaki paylaşımında, "Elim bir kaza sonucu yaşamını yitiren mesai arkadaşımız Ali Yiğit ağabeyimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Elektrik Direği ile Çöp Kamyonu Arasında Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Elektrik Direği ile Çöp Kamyonu Arasında Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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