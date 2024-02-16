İzmir'de engellilere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, belediye başkanı adaylarına engelliler için hizmet üretme çağrısıyla mektup yazdı.
Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi ve Kabul, Eşitlik, Dahil Olma ve İstihdam (KEDİ) Otizm Derneği tarafından büyükşehir belediye başkan adaylarına açık mektup gönderildi.
Mektupta 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım sürerken adayların saha çalışmalarının dikkatle takip edildiği, engellilik üzerine kurulan cümlelerin not alındığı, verilecek sözlerin takip edileceği kaydedildi.
Geride kalan süreçlerde engelli bireylerin toplumsal hayata katılımı için yerel idareler tarafından yeterli çalışma yapılmadığının öne sürüldüğü mektupta, şu ifadelere yer verildi:
"Verilen sözlerin koltuğa oturduktan sonra unutulduğuna ve hak odaklı ısrarlı taleplerimizin görmezden gelindiğine şahit olduk. Toplumun önemli bir kesimini oluşturan engelli bireyler ve ailelerinin artık yok sayılmasını istemiyoruz. Kentte yaşayan engelli bireylerin yaşama eşit şekilde katılma ve belediye hizmetlerinden eşit şekilde yararlanma hakkını göz önüne almanın, engellilik hizmetleri için yerel politika geliştirmenin, bütçelendirmenin, sivil toplum örgütlerinin kararlara etkin katılımını sağlamanın, gözetim ve denetim mekanizmalarına dahil etmenin yerel idarelerin asli görevlerinden olduğunu adaylara bir kez daha hatırlatıyoruz."
Belediyelerde engellilere dair yapılan çalışmaların sosyal yardımlaşma müdürlüklerinde bulunmasının yanlış olduğu aktarılan mektupta, adayların hangi hizmetleri nasıl gerçekleştireceklerine örnek teşkil etmesi adına Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmesinin incelenmesi gerektiğine işaret edildi.
Mektupta engel gruplarına göre vatandaşların beklediği hizmetler hakkında da bilgilendirme yapıldı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de engellilere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri belediye başkanı adaylarına çağrıda bulundu - Son Dakika
Yapılan son ankette halkın tepkisine rağmen CHP tarafından yeniden aday gösterilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a desteğin yüzde 25'e kadar düştüğü görüldü. Anı ankette AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk ise yüzde 42'lik kesimin desteğini aldı.
İstanbul Sarıyer'deki Emirgan İskelesi'nde tartışan Aleyna Sarıkaya ve sevgilisi Ramazan Kaya denize atladı. Sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi tarafından denizden çıkartılan çift hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.
Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalarak 2,1 milyar dolara geriledi. Makine İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) yapılan açıklamaya göre makine ihracatı, 2024 yılına miktar bazında 7 bin ton, değer bazında 50 milyon dolar gerilemeyle başladı.
İngiliz işgal kuvvetleri kumandanı General Harington'ın İstanbul'dan ayrılırken düzenlediği futbol maçında Fenerbahçe'nin zaferini anlatan 'Zaferin Rengi' filminin galası yapıldı. Film, Fenerbahçe'nin kuruluşundan Cumhuriyet'in kuruluşuna olan dönemi anlatıyor.
Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Olay günü işçilerin bir çatlak tespit ettiği bunun üzerine tahliye olduğu iddiası doğru mu?" sorusuna "Bu yönde bize de iletilen bir bilgi var bunun üzerine işçilerin tahliye edildiği doğru. 9 arkadaşımızın kontrol amaçlı döndüğü ve bu hadiseye yakalandığı doğru" yanıtını verdi.
San Francisco merkezli teknoloji şirketi OpenAl'ın metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilen yapay zeka modeli Sora, 1800'lü yıllarda altın bulup zengin olma hayaliyle insanların hücum ettiği Kaliforniya'ya ait 25 saniyelik bir video oluşturdu.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde aracına bindiği taksi şoförü Oğuz Erge'yi silahla öldüren Delil Aysal'ın yargılanmasına başlandı. Taksideki kameraya yansıyan ifadeleri kullanmadığını ve görüntülerle oynandığını iddia eden tutuklu sanık Aysal, mahkeme başkanının "Araca sağdan binmişsin, neden gittin arkasına oturdun?" sorusuna "Ben de bilmiyorum, hep öyle otururum" yanıtını verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisi ve Orta Vadeli Program'ın fiyat istikrarına ve tek rakamlı enflasyona ulaşmayı amaçladığının altını çizerek "2028 itibarıyla fiyat istikrarını sağlamış olacağız, yolculuk başlamış durumda" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?