İzmir\'de engellilere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri belediye başkanı adaylarına çağrıda bulundu

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İzmir'de engellilere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, belediye başkanı adaylarına engelliler için hizmet üretme çağrısıyla mektup yazdı.

Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi ve Kabul, Eşitlik, Dahil Olma ve İstihdam (KEDİ) Otizm Derneği tarafından büyükşehir belediye başkan adaylarına açık mektup gönderildi.

Mektupta 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım sürerken adayların saha çalışmalarının dikkatle takip edildiği, engellilik üzerine kurulan cümlelerin not alındığı, verilecek sözlerin takip edileceği kaydedildi.

Geride kalan süreçlerde engelli bireylerin toplumsal hayata katılımı için yerel idareler tarafından yeterli çalışma yapılmadığının öne sürüldüğü mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Verilen sözlerin koltuğa oturduktan sonra unutulduğuna ve hak odaklı ısrarlı taleplerimizin görmezden gelindiğine şahit olduk. Toplumun önemli bir kesimini oluşturan engelli bireyler ve ailelerinin artık yok sayılmasını istemiyoruz. Kentte yaşayan engelli bireylerin yaşama eşit şekilde katılma ve belediye hizmetlerinden eşit şekilde yararlanma hakkını göz önüne almanın, engellilik hizmetleri için yerel politika geliştirmenin, bütçelendirmenin, sivil toplum örgütlerinin kararlara etkin katılımını sağlamanın, gözetim ve denetim mekanizmalarına dahil etmenin yerel idarelerin asli görevlerinden olduğunu adaylara bir kez daha hatırlatıyoruz."

Belediyelerde engellilere dair yapılan çalışmaların sosyal yardımlaşma müdürlüklerinde bulunmasının yanlış olduğu aktarılan mektupta, adayların hangi hizmetleri nasıl gerçekleştireceklerine örnek teşkil etmesi adına Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmesinin incelenmesi gerektiğine işaret edildi.

Mektupta engel gruplarına göre vatandaşların beklediği hizmetler hakkında da bilgilendirme yapıldı.