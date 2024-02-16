İzmir'de engellilere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri belediye başkanı adaylarına çağrıda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de engellilere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri belediye başkanı adaylarına çağrıda bulundu

İzmir\'de engellilere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri belediye başkanı adaylarına çağrıda bulundu

İzmir'de faaliyet gösteren engelli sivil toplum örgütleri, belediye başkanı adaylarına engelliler için hizmet üretme çağrısı yaptı. Mektupta, geçmişte verilen sözlerin unutulduğu ve engelli bireylerin yok sayıldığı vurgulandı. Adaylara, engellilik hizmetleri için yerel politika geliştirme, bütçelendirme, sivil toplum örgütlerinin katılımı ve denetim mekanizmalarının oluşturulması gerektiği hatırlatıldı.

16.02.2024 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de engellilere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, belediye başkanı adaylarına engelliler için hizmet üretme çağrısıyla mektup yazdı.

Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi ve Kabul, Eşitlik, Dahil Olma ve İstihdam (KEDİ) Otizm Derneği tarafından büyükşehir belediye başkan adaylarına açık mektup gönderildi.

Mektupta 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım sürerken adayların saha çalışmalarının dikkatle takip edildiği, engellilik üzerine kurulan cümlelerin not alındığı, verilecek sözlerin takip edileceği kaydedildi.

Geride kalan süreçlerde engelli bireylerin toplumsal hayata katılımı için yerel idareler tarafından yeterli çalışma yapılmadığının öne sürüldüğü mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Verilen sözlerin koltuğa oturduktan sonra unutulduğuna ve hak odaklı ısrarlı taleplerimizin görmezden gelindiğine şahit olduk. Toplumun önemli bir kesimini oluşturan engelli bireyler ve ailelerinin artık yok sayılmasını istemiyoruz. Kentte yaşayan engelli bireylerin yaşama eşit şekilde katılma ve belediye hizmetlerinden eşit şekilde yararlanma hakkını göz önüne almanın, engellilik hizmetleri için yerel politika geliştirmenin, bütçelendirmenin, sivil toplum örgütlerinin kararlara etkin katılımını sağlamanın, gözetim ve denetim mekanizmalarına dahil etmenin yerel idarelerin asli görevlerinden olduğunu adaylara bir kez daha hatırlatıyoruz."

Belediyelerde engellilere dair yapılan çalışmaların sosyal yardımlaşma müdürlüklerinde bulunmasının yanlış olduğu aktarılan mektupta, adayların hangi hizmetleri nasıl gerçekleştireceklerine örnek teşkil etmesi adına Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmesinin incelenmesi gerektiğine işaret edildi.

Mektupta engel gruplarına göre vatandaşların beklediği hizmetler hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA

İzmir, Sivil Toplum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de engellilere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri belediye başkanı adaylarına çağrıda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 14:37:45. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de engellilere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri belediye başkanı adaylarına çağrıda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement