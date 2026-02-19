İzmir'e Alçak Tabanlı Otobüs Geldi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Çobançeşme'de vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda önce yol düzenleme çalışması yaptı, ardından bölgede hizmet verecek alçak tabanlı otobüsleri sefere aldı. Yapılan düzenleme sayesinde hem erişilebilirlik artırıldı hem de toplu ulaşım hizmeti daha konforlu hale getirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Konak'ta Çobançeşme sakinleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan alçak tabanlı otobüs talebinde bulundu. Talep üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT ekipleri bölgede incelemelerde bulunarak gerekli noktalarda yol düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Yapılan düzenlemelerin ardından yaşlılar, hamileler ve engellilerin erişimine uygun, konforlu ve güvenli alçak tabanlı otobüsler hizmete alındı. 46 numaralı Çobançeşme–Gümrük hattında alçak tabanlı otobüslerin seferlere başlaması, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Öte yandan, trafik güvenliğini artırmak amacıyla araç çarpmalarının yaşandığı riskli noktalara beton bloklar yerleştirildi.

"Düzenlemeden memnunuz"

Mahalle sakinlerinden Sati Ercan, yapılan yol düzenlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Daha önce araçlar kayarak binanın duvarına çarpıyordu. Yolun bu şekilde düzenlenmesinden memnun olduk. Kapımızın önüne yerleştirilen beton bloklar da bizim için çok iyi oldu. Araçların çarpmasını önleyecek bir çalışma. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Bölge sakinlerinden Alaaddin Müdür ise son dönemde yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, "Özellikle yol düzenlemesi bizim için önemliydi. Otobüslerimiz istediğimiz gibi alçak tabanlı olacak şekilde yenilendi, daha iyi hizmet almaya başladık. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.