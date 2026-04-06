İzmir'de Eski DGM Binalarının Tahliyesi Başladı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Eski DGM Binalarının Tahliyesi Başladı

06.04.2026 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen eski DGM binalarının tahliye süreci başladı.

MÜLKİYETİ Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak kullandığı eski DGM binalarının tahliye süreci başlatıldı.

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak kullandığı eski DGM binalarının tahliye süreci başlatıldı. Tahliye için sabah saatlerinde bölgeye ekipler yönlendirildi. Polis de bölgede barikat kurarak güvenlik önlemi aldı. Belediye personelinin binaya girişine izin verilmedi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve belediye görevlilerince binada inceleme ve tespit çalışmalarının yapıldığı, taşınmaz ve binalardaki eşyalara ilişkin tutanak tutuldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, arşiv belgelerine dayanarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne başvurmuş, inceleme sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kullandığı tarihi Egemenlik Binası, Meslek Fabrikası binaları ve eski gasilhanenin mülkiyeti Vakıflar'a devredilmişti.

'HUKUKSUZ ŞEKİLDE EL KOYDUNUZ'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sanal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, tahliye sürecinin başlaması üzerine katıldığı Fransa'nın Lyon şehrindeki Dünya Sağlık Örgütünün 'Tek Sağlık Zirvesi'ndeki konuşmasını yapamadan İzmir'e döndüğünü söyledi. Tugay, " Yüzde 100 mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve dolayısıyla İzmir halkına ait olan meslek fabrikası binamızın tapusuna hukuksuz bir şekilde el koydunuz. Sadece güç gösterisinde bulunmak için ısrar ettiğiniz bu yanlış kararı uygulamak adına belediyenin binasının sabahın beşinde yüzlerce polis tarafınca ablukaya alınması İzmir'in tarihine geçirdiğiniz bir utanç vakası olmaktan başka ne olacak sanıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

'HUKUKSUZ İŞLEME "DUR" DİYEN İSE AK PARTİ KADROLARI OLDU'

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sabahın ilk ışıklarıyla koparılan 'Şafak baskını, malımıza çökülüyor' yaygarasının ardında bir mağduriyet değil, bir hukuk tanımazlık yatıyor. Eski DGM binaları olan bu tarihi miras, aslında devletin kurumu Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tapulu malı. Ancak içeridekiler, bağımsız yargının tam üç kez verdiği tahliye kararını ellerinin tersiyle iterek açıkça işgalcilik yaptı. İstanbul'da mahkeme kararı bile olmadan gençlere hizmet eden onca kurumu kapı dışarı edenler, konu İzmir olunca kendi ülkelerinin kurumuna sanki bir 'Yunan vakfıymış' gibi düşmanca bakacak kadar çifte standart uyguladılar. Sahnede 'İzmir'in malı İzmir'de kalmalı' naraları atanların sicili ise bambaşka bir gerçeği fısıldıyor. Çok değil, yakın bir geçmişte aynı kişiler, bu tarihi mirası ihalesiz ve bedelsiz bir şekilde İstanbullu bir vakfın kullanımına sunmaya kalkmıştı. İzmir'in malını adeta uçurumun kenarından alan ve bu hukuksuz işleme "dur" diyen ise AK Parti kadroları oldu. Yani geçmişte İzmir'in malını başkalarına altın tepside peşkeş çekmeye kalkıp yargıdan dönenlerin, bugün utanmadan "malımıza çökülüyor" demesi tam bir ikiyüzlülüktür" dedi.

Kaynak: DHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, İzmir, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Bakan Fidan, Suriye’ye gitti Bakan Fidan, Suriye'ye gitti
Sergen Yalçın’dan El Bilal Toure kararı Sergen Yalçın'dan El Bilal Toure kararı
Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisi öncesi büyük sürpriz Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük sürpriz

13:02
Netanyahu bizzat duyurdu İran’ın 2 kritik ismi öldürüldü
Netanyahu bizzat duyurdu! İran'ın 2 kritik ismi öldürüldü
12:49
İran’dan ateşkes teklifine yanıt Kabul etmek için tek şartları var
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
12:17
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim’in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
12:04
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
12:01
İstanbul’da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
11:41
Kira fiyatlarının 7 bin TL’ye kadar düştüğü ilimiz
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 13:24:51. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.