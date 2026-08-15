İzmir'de okul servislerine yüksek ceza - Son Dakika
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İzmir'de okul servislerine yüksek ceza

İzmir\'de okul servislerine yüksek ceza
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim döneminde tarife üstü servis ücreti alan taşımacılara öğrenci başına 88 bin 830 TL ceza uygulayacak. Veliler ücretleri hesaplama uygulamasından öğrenebilecek.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde "belirlenen tarifenin üzerinde servis ücreti alan" taşımacılara her bir öğrenci için 88 bin 830 lira ceza uygulayacak. Veliler, ödemeleri gereken servis ücretini ise Büyükşehir Belediyesi'nin hesaplama uygulamasından öğrenebilecek.

2026-2027 eğitim-öğretim döneminde okul ve personel servis araçlarında uygulanacak ücret tarifeleri belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Okul Servis Taşımacılığı Ücret Tarifesi'nin üzerinde ücret alınması durumunda ise yaptırım uygulayacak. Özellikle eğitim-öğretim dönemlerinin başında taşımacılar tarafından belirlenen tarifenin üzerinde ücret talep edilmesinin önüne geçmek amacıyla hazırlanan yaptırımlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni ve UKOME Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenen "Okul Servis Taşımacılığı Ücret Tarifesi"nin üzerinde ücret alındığının belgelenmesi halinde 1608 sayılı Kanun'un 2. maddesi uyarınca, fazla ücret alınan her bir öğrenci için 88 bin 830 TL idari para cezası uygulanacak.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu kapsamlı yaptırım uygulamasının Türkiye'de ilk kez İzmir'de hayata geçirildiği belirtildi. Açıklamada, okul servis taşımacılarının Belediye Meclisi tarafından belirlenen ücret tarifesine uymak zorunda olduğu, tarifenin üzerinde servis ücreti talep edildiğine ilişkin velilerden yoğun şikayetler geldiği ifade edildi. Yaşanan sorunların çözülmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla "para cezası" ve "izin belgesi düzenlenmemesi" gibi yaptırımların hayata geçirildiği kaydedildi.

FAZLA ÜCRET TALEP EDEN TAŞIMACIYA ÖĞRENCİ BAŞINA CEZA

Encümen ve UKOME'de oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda uygulanacak yaptırımlar şöyle:

Meclis kararıyla belirlenen "Okul Servis Taşımacılığı Ücret Tarifesi"nin üzerinde ücret alınan her bir öğrenci için 1608 sayılı Kanun'un 2. maddesi kapsamında 88 bin 830 TL idari para cezası uygulanacak.

Taşımacılar, belirlenen taşıma ücretinin üzerinde talep edilen bedelin veli tarafından kabul edilmemesi nedeniyle öğrenciyi taşımaktan imtina edemeyecek. Bu nedenle öğrencinin taşınmaması durumunda, her bir öğrenci için yine 88 bin 830 TL idari para cezası uygulanacak.

Taşımacıya tebliğ edilen para cezasının, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ödenmemesi durumunda aracın "Okul Servis Aracı Çalışma ve Özel İzin Belgesi" askıya alınacak. Ceza ödenmeden belge yeniden geçerli hale getirilmeyecek.

Bir eğitim-öğretim dönemi içerisinde aynı araçta en az 5 öğrenciden tarife üzerinde ücret alınması veya talep edilmesi nedeniyle taşımacı hakkında cezai işlem uygulanması durumunda, söz konusu araca; aracın değişmesi halinde ise taşımacıya ait başka bir araca, takip eden eğitim-öğretim dönemi boyunca "Okul Servis Aracı Çalışma ve Özel İzin Belgesi" düzenlenmeyecek.

Taşımacının aynı okulda çalışan servis araçlarının yüzde 50'sinden fazlasına bu gerekçeyle cezai işlem uygulanması durumunda, takip eden eğitim-öğretim dönemi boyunca taşımacının hiçbir aracına "Okul Servis Aracı Çalışma ve Özel İzin Belgesi" düzenlenmeyecek.

"Okul Servis Aracı Çalışma ve Özel İzin Belgesi" askıya alınan servis aracının yerine, taşımacı tarafından taşıma hizmetinin aksatılmaması için yeni bir servis aracı temin edilmesi zorunlu olacak. Yeni araç temin edilmemesi durumunda, takip eden eğitim-öğretim dönemi boyunca taşımacının herhangi bir aracına "Okul Servis Aracı Çalışma ve Özel İzin Belgesi" düzenlenemeyecek.

ÜCRET KARŞILIĞI OKUL SERVİS TAŞIMACILIĞI YAPABİLECEK PLAKA SERİLERİ

2026/648 No'lu UKOME kararı gereğince özel eğitim kurumlarının kendi mülkiyetindeki (ÖZMAL) araçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir ücret karşılığında öğrenci servis taşımacılığı yapamayacağı belirtildi. Ücret karşılığında gerçekleştirilecek öğrenci servis taşımacılığının tahditli/tahsisli servis araçlarıyla, 35 S, 35 SM ve 35 SG serisi plakalarla yapılması zorunlu olacak. Bu plaka serileri dışında kalan araçlarla velilerden doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir ücret alınarak servis taşımacılığı yapıldığının tespit edilmesi durumunda, söz konusu araçların "ÖZMAL Okul Servis Özel İzin Belgesi" iptal edilecek.

HİM ALO 153'E BİLDİRİLEBİLECEK

Veliler; yüksek okul servis ücreti talep eden taşımacılar ile 35 S, 35 SM ve 35 SG plaka serileri dışında kalan plakalarla doğrudan veya dolaylı olarak ücret karşılığında okul servisi hizmeti veren taşımacılar hakkındaki şikayetlerini İzmir Büyükşehir Belediyesi HİM Alo 153 hattına iletebilecek. Aliağa ve Menemen ilçelerindeki başvurular ise 444 40 35 numaralı hattan yapılabilecek.

VELİLER SERVİS ÜCRETİNİ HESAPLAYABİLECEK

Veliler, okul servis ücretlerine Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın internet sitesinde (https://tuhim.izmir.bel.tr/) yer alan "Fiyat Tarifeleri" bölümünden ulaşabilecek. Önceki yılın tarifesine göre yaklaşık yüzde 20'lik artışın ardından belirlenen güncel tarifeler buradan takip edilebilecek. Ayrıca öğrencilerin ödemesi gereken servis ücreti, Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen servis ücreti hesaplama uygulaması (https://servisucrethesaplama.izmir.bel.tr/) üzerinden hesaplanabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de okul servislerine yüksek ceza - Son Dakika

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