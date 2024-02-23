İzmir'de FETÖ operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün sözde sivil ve emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilmiş 15 emniyet mensubunun da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

23.02.2024 10:07  Güncelleme: 10:09
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İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilmiş emniyet mensuplarının da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün sözde sivil ve emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, meslekten ihraç edilmiş 15 emniyet mensubunun da aralarında bulunduğu 23 şüpheli yakalandı.

İzmir\'de FETÖ operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA

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