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İzmir'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyesi olduklarına dair delil bulunan 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karabağlar, Balçova, Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İzmir\'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
09.01.2024 - 09:51,
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İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyesi olduklarına dair delil bulunan 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karabağlar, Balçova, Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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