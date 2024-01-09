09:41 •
"22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim" demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt•
09:02 • •
08:32 • •
08:30 • •
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyesi olduklarına dair delil bulunan 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Karabağlar, Balçova, Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika